Ярославль, 7 марта, 2017, 17:13 — ИА Регнум. Костромской мировой судья оштрафовал ООО «Облстройподряд» на 36,8 миллиона рублей за недостроенный детский сад в Данилове Ярославской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Yarregion.ru Строительство детского сада

Костромская фирма выиграла аукцион на строительство в Данилове детского сада на 240 мест. По условиям контракта детский сад должен был быть сдан в эксплуатацию не позднее 25 декабря 2015 года. Цена контракта составила более 113 млн рублей.

Строительство детского сада велось с существенным нарушением сроков, к сентябрю 2016 года он был готов лишь на треть. По результатам проверки прокурор Даниловского района Ярославской области возбудил в отношении ООО «Облстройподряд» дело об административном правонарушении по статье «Нарушение порядка заключения, изменения контракта».

Дело рассматривалось мировым судьей судебного участка № 6 Свердловского судебного района Костромы по месту регистрации подрядчика. Постановлением мирового судьи ООО «Облстройподряд» оштрафовано на 36,8 миллиона рублей. В настоящее время строительство детского сада приостановлено в связи со сменой подрядчика.