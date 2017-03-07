Москва, 7 марта, 2017, 17:04 — ИА Регнум. В Московской области в январе 2017 года родились почти 6,7 тысячи детей, сообщили в областном правительстве.

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По сравнению с этим показателем в январе 2016 года в регионе на свет появилось на шесть малышей меньше.

Всего в 2016 году в Подмосковье родились 96 тыс. 808 детей.

По словам зампреда областного правительства Ольги Забраловой, рождаемость в Подмосковье превышает смертность уже второй год подряд.

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Как сообщает ИА REGNUM, в Московской области строится шесть перинатальных центров и родильных домов. Работы ведутся в Коломне, Наро-Фоминске и Щелкове. Новые роддома и отделения также откроются в Сергиевом Посаде, Раменском и в Пушкине.