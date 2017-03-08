Глава Карачаево-Черкесии: «Собой рискуя, защищайте женщин!»
Черкесск, 8 марта, 2017, 09:16 — ИА Регнум. Женщины Карачаево-Черкесии получили оригинальный подарок к празднику от главы республики Рашида Темрезова. Поздравляя всех женщин с праздником, он отметил, что 8 марта — это как раз тот день, когда мужчины должны дарить женщинам стихи.
В ходе торжества, на которое были приглашены делегации женщин из всех городов и районов Карачаево-Черкесии — представительницы всех профессий и возрастов, многодетные матери — Темрезов прочитал стихотворение Расула Гамзатова «Две причины».
«Чтобы рвануться в схватку, у мужчины
Есть только две достойные причины.
И первая: родной страны защита,
Граница чья пред недругом закрыта.
Вторая — долг, что предками завещан,
Мужчинам всем повелевает он:
Собой рискуя, защищайте женщин,
Как на дуэлях пушкинских времен.
Чтоб песню спеть, от века у мужчины
Есть только две достойные причины.
И первая: любовь к земле родимой,
Которая вошла нам в плоть и в кровь
И сделалась звездой неугасимой.
Вторая — это к женщине любовь!»
Все участницы торжественного собрания получили в этот день корзины с цветами, а от главы республики пожелания семейного счастья, мира, добра и благополучия.