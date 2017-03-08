Черкесск, 8 марта, 2017, 09:16 — ИА Регнум. Женщины Карачаево-Черкесии получили оригинальный подарок к празднику от главы республики Рашида Темрезова. Поздравляя всех женщин с праздником, он отметил, что 8 марта — это как раз тот день, когда мужчины должны дарить женщинам стихи.

Инга Юмашева Памятник поэту Расулу Гамзатову на Яузском бульваре. Москва

В ходе торжества, на которое были приглашены делегации женщин из всех городов и районов Карачаево-Черкесии — представительницы всех профессий и возрастов, многодетные матери — Темрезов прочитал стихотворение Расула Гамзатова «Две причины».

«Чтобы рвануться в схватку, у мужчины

Есть только две достойные причины.

И первая: родной страны защита,

Граница чья пред недругом закрыта.

Вторая — долг, что предками завещан,

Мужчинам всем повелевает он:

Собой рискуя, защищайте женщин,

Как на дуэлях пушкинских времен.

Чтоб песню спеть, от века у мужчины

Есть только две достойные причины.

И первая: любовь к земле родимой,

Которая вошла нам в плоть и в кровь

И сделалась звездой неугасимой.

Вторая — это к женщине любовь!»

Все участницы торжественного собрания получили в этот день корзины с цветами, а от главы республики пожелания семейного счастья, мира, добра и благополучия.