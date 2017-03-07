Ярославль, 7 марта, 2017, 16:52 — ИА Регнум. Ростовский районный суд Ярославской области вынес приговор 30-летнему ростовцу, который поджог 12 детских колясок и два велосипеда. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Ярославской области.

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В суде установлено, что мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в период с марта по середину июня 2016 года поджог 12 детских колясок различных марок и два велосипеда, которые находились в подъездах многоквартирных домов в Ростове Ярославской области.

Рассмотрение дела в суде происходило в особом порядке в связи с согласием подсудимого с предъявленным ему обвинением. Суд учел данные о личности подсудимого, отсутствие у него судимости, полное возмещение потерпевшим стоимости уничтоженного им имущества, явку с повинной. Суд назначил мужчине наказание в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Приговор суда вступил в законную силу.