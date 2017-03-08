Чебоксары, 8 марта, 2017, 09:20 — ИА Регнум. В предпраздничные дни в столице Чувашии солнечную погоду сменила слякоть, частые дожди и резкое таяние снега. На чебоксарских автомобильных дорогах появились водные разливы и выбоины различной глубины, вызывая возмущение водителей. Последние, впрочем, нередко выплёскивают его на пешеходов, лихо проезжая на больших скоростях и одаряя «пеших» стеной из грязных брызгов. Во дворах и на пешеходных дорогах — месиво изо льда, земли и воды. Тем не менее, даже в таком обличии весна радует, принося с собой свежесть и пробуждение природы, многоголосье птиц и желанное потепление. Усиливает это праздник 8 марта, мероприятия в честь которого начались ещё за несколько дней, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Николаева Ниталия ИА REGNUM Ветеран труда Зоя Михайловна: 7 марта хотя и сокращённый, но всё же рабочий день

Николаева Ниталия ИА REGNUM Главный городской сугроб можно найти в центре Чебоксар, возле здания мэрии

Накануне праздника в Чебоксарах у памятника Чапаеву провели митинг члены республиканского отделения общественной организации «Надежда России». В столицу съехались «представители женского движения» из различных районов республики, сообщается на сайте чувашского отделения КПРФ. Митингующие протестовали против социально-экономической политики руководства России. Отмечается, что женщины говорили «о крохотных детских пособиях, постоянных поборах в школах и детских садах, безработице и низких зарплатах в республике, бездорожье, трудности получения медицинской помощи, о поборах в сфере ЖКХ и отмененных льготах». Организаторы акции сообщают, что митинг завершился концертом «художественной самодеятельности»: «собравшиеся вместе с хором с удовольствием пели советские песни о женщинах».

Традиционно праздничные мероприятия прошли в коллективах — от скромных чаепитий до локальных массовых торжеств. В ряде организаций к чествованию прекраснейших подошли творчески. К примеру, в ГИБДД Чувашии прошёл турнир среди женщин за звание самого меткого стрелка. Заключительной частью награждения стала «цветочная церемония», каждая из участниц получила букет тюльпанов и набор косметики. На Чебоксарской ГЭС мужчины организовали интеллектуальную игру «88 секунд», адаптировав под праздник знаменитую игру «60 секунд». «Самый преданный болельщик — наш директор!», — признаётся пресс-секретарь станции Ирина Беликова. В Литературном музее в рамках Международного женского дня открылась совместная выставка двух авторов «Источник вдохновения»: фотожурналиста Сергея Журавлева и художницы, поэтессы Светланы Гордеевой. В музыкальном училище, следуя давним традициям, студенты подготовили своим преподавателям праздничный концерт.

Николаева Ниталия ИА REGNUM После митинга — песни

Отметим также, что в Чебоксарах на уличных прилавках массово появились лотки с цветами — от привычных роз и хризантем до первых тюльпанов и мимоз. Однако мужчины не спешат брать букеты на улицах, предпочитая приобретать цветы в магазинах. На первых этажах учреждений в окнах появились вазы с цветами, коробки с тортами и корзины с фруктами. Праздник к нам приходит.