Вильнюс, 7 марта, 2017, 15:18 — ИА Регнум. В Авдеевку, Мариуполь и Северодонецк литовские стрелки привезли дизельные электрогенераторы и активные тактические наушники, сообщает сегодня, 7 марта, корреспондент ИА REGNUM. О факте передачи партии техники объявил сам Союз стрелков Литвы.

Pixabay.com Солдат в активных тактических наушниках

«Сбор средств в поддержку украинцев через различные акции проводился в течение целого года. Некоторые люди помогали, покупая значки стрелков», — сказал глава так называемой Группы поддержки Украине Союза стрелков Харольдас Даублис. «Сейчас на некоторых линиях фронта нарушена поставка электричества. Переданные из Литвы генераторы можно будет использовать для освещения и отопления убежищ, для зарядки коммуникационного оборудования», — утверждают в Союзе стрелков.

Члены группы передали военным три мощных дизельных генератора 5 KW и тактические активные наушники, которые заглушают шум выстрелов, но вместе с тем в тишине могут усилить слабые сигналы и раньше распознать объект.

Чтобы собранные средства были использованы как можно более эффективно, члены Группы поддержки на самолете прибыли на Украину, на месте купили электрогенераторы, которые отвезли к линиям фронта вместе с украинскими добровольцами. Стрелков из посольства Литвы в Киеве в Восточную Украину проводил военный атташе Литвы полковник Альгирдас Норкус.

В 2016 году члены группы привезли в прифронтовую полосу оборудование для переливания крови. В Литву на ремонт постоянно отправляется испорченное военное оборудование ночного видения. В Литве его ремонтируют и возвращают украинским военным. Это в десять раз дешевле, чем покупать новые приборы ночного видения и тепловизоры.