Киев, 7 марта, 2017, 15:10 — ИА Регнум. Компания «Нафтогаз Украины» в очередной раз предъявляет претензии к российскому «Газпрому», на этот раз — из-за блокирования прямого сотрудничества Киева и Варшавы по голубому топливу. Как сообщили в пресс-службе украинской компании, из-за позиции «Газпрома» относительно условий транзита российского газа через территорию Украины «Нафтогаз» не может прямым образом сотрудничать с польским оператором газотранспортных систем (ГТС).

Thawt Hawthje Эмблема «Газпрома»

Напомним, что в 2015 году «Укртрансгаз» заключил прямые соглашения о сотрудничестве с операторами ГТС Словакии, Польши и Венгрии по нескольким новым маршрутам. По ним теперь проходят поставки газа на Украину за счет реверсных систем. Речь идет о газоизмерительной станции «Будинице» в Словакии, «Германовичи» в Польше и «Берегдароц» в Венгрии.

«Но из-за позиции «Газпрома» «Укртрансгаз» до сих пор не может подписать аналогичные прямые соглашения по другим пунктам пропуска газа», — говорится в сообщении «Нафтогаза».

По словам представителей пресс-службы, российская газовая монополия не выполняет европейские правила, по которым предусматривается внедрение в пунктах соединения украинской и польской ГТС. «Газпром» ссылается на действующий контракт между компанией и «Нафтогазом Украины». Последняя сообщила, что «Газпром» после консультаций между «Укртрансгазом» и Gaz-System в другими участниками рынка отказал в выдаче соглашения о взаимодействии для точки соединения ГТС Украины и Польши Германовичи-Дроздовичи.

Украинская компания, в свою очередь, считает, что транзитный контракт с «Газпром» не может являться препятствием для внедрения европейского законодательства на пунктах соединения украинской и польской ГТС. При этом «Нафтогаз» ссылается на Регламент ЕС от 30 апреля 2015 года. Теперь, как говорится в сообщении пресс-службы, «Укртрансгаз» и Gaz-System намерены обратиться к национальным регуляторам и антимонопольным органам двух стран для того, что получить разъяснения в связи с последними событиями.

«А также инициирования проверки о том, создают ли действия «Газпрома» угрозы и дополнительные барьеры для развития конкуренции на рынках газа Украины и Польши», — отмечается в сообщении «Нафтогаза».

Ее представители, помимо прочего, указывают на то, что газ из РФ, поставляемый транзитом через Украину в ЕС, передается не смежным операторам восточноевропейских газовых сетей, а «дочкой» «Газпрома» — «Газпром экспортом». Поэтому, как считают в украинской компании, такая модель делает невозможным сотрудничество «Укртрансгаза» с европейскими операторами.

Украинская нефтегазовая компания уже не раз выступала с предложением о переносе закупки газа европейскими компаниями с западной границы Украины на западную границу России. Такие заявления делаются примерно с 2014 года. Это позволит обеспечить надежный транзит газа в Евросоюз и гарантировать энергетическую безопасность стран ЕС, такова позиция украинской стороны. В Киеве также уверены, что передавая свой газ покупателям на границе с Украиной, «Газпром» лишится возможности «угрожать европейцам прекращением поставок», используя необоснованные обвинения о несанкционированном отборе газа Украиной, писало ранее Negtegaz.ru.

При этом стоит понимать, что «Газпром» никогда не использовал свое энергетическое влияние в ЕС, чтобы давить в экономическом или политическом плане на европейских покупателей. Как отмечал ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, энергетическая зависимость России и ЕС взаимна.

ИА REGNUM также ранее сообщало, что компания Gaz-System выбрала ответственного за строительство нового газопровода Германовичи — Страхоцина, который протянется до границы с Украиной. Им стала фирма PGNiG Technologie. В сообщении пресс-службы компании отмечалось, что трубопровод является важным элементом в деле интеграции польской газовой системы с системами Словакии и Украины. В интервью агентству заместитель директора Фонда национальной энергетический безопасности по газовым проектам Алексей Гривач говорил, что смысл такой инфраструктуры туманен, а одной из целей этого плана является освоение денег Евросоюза.