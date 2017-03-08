В МВД Латвии заявили, что если граждане России, постоянно проживающие в этой стране, придут в российское посольство для голосования на выборах президента, то это будет рассматриваться, как «поддержка войны», то есть уголовно наказуемое деяние.

Иван Шилов ИА Регнум

Заявление прозвучало как неприкрытая угроза, однако вслед за этим латвийские чиновники поспешили угрозу дезавуировать, и причиной тому «новые русские».

«Латыши задолбали»

Голосование граждан России, постоянно проживающих в Латвии, — старая боль латышских националистов. Прошлые российские президентские выборы, состоявшиеся в 2018 году, обернулись в прибалтийской республике большим скандалом.

Всего в них приняли участие 20 тысяч 765 человек из числа латвийских жителей с российским паспортом. По данным, полученным с трех избирательных участков в Риге, за Владимира Путина тогда проголосовали 11 878 (93,61%) тамошних избирателей. В Лиепае эта цифра составила еще больше — 96,84%. В Даугавпилсе же за Путина проголосовали 96,7% пришедших на выборы граждан России, что стало абсолютным рекордом в странах Прибалтики.

Оппозиционный латвийский журналист Юрий Алексеев отмечал по этому поводу, что ранее такой электоральной активности там не наблюдалось. Он объяснил массовую явку следующим образом: «Латыши задолбали русских своей «реформой» русских школ. Опять они наши школы начали облатышивать».

Действительно, накануне тех президентских выборов в России власти Латвии заявили, что намерены перевести местные русские школы, до того действовавшие на билингвальной основе, на латышский язык почти полностью, что, естественно, возмутило местных русских. По мнению Алексеева, голосование за Путина стало для них формой протеста.

Обнародованные результаты того голосования вызвали гнев в латышском секторе социальных сетей.

Так, публицист Отто Озолс пожаловался, что большие суммы, растраченные государством на «перекодирование» местных русских, пропали зря. «Очередной провал. Деньги налогоплательщиков растрачены. В Латвии, стране — участнице НАТО, где находится даже «Центр стратегических коммуникаций НАТО», число поддерживающих Путина только усилилось», — резюмировал Озолс.

В свою очередь, бывший министр иностранных дел Латвии Янис Юрканс вспомнил, как незадолго до того депутат сейма Эдвин Шноре сравнил русских со «вшами», от которых надо избавляться. «Когда «наших бьют», русские сплачиваются вокруг своих лидеров», — пояснил отставной дипломат.

Также, по мнению Юрканса, поведение русских избирателей в Латвии показало их отчужденность от государства, в котором они живут. «Мы назвали наших русских чужими, и очень многие таковыми и стали. И здесь с моей стороны никакой промосковской позиции нет, что бы ни говорили. Потому что нам — в Латвии, Эстонии и Литве — очень важно и нужно понять: рядом с какой Россией мы будем жить. Радоваться неудачам соседей или тому, что Путина «полощут», что принимают новые санкции, это очень безрассудно», — пытался апеллировать к голосу разума политик.

Он, впрочем, добавил, что если местные русские хотят изменить свою судьбу к лучшему, то должны осознать: Путин им не поможет и нужно «вливаться в число граждан Латвии, чтобы влиять на политическую и экономическую ситуацию».

Новые русские

Итоги российских президентских выборов 2018 года укрепили латышских националистов в мысли, что русские граждане, проживающие в Латвии, опасны и от них нужно избавляться.

Свой план они смогли воплотить в сентябре 2022-го, когда сейм утвердил отмену видов на жительство для российских граждан и их последующую депортацию в случае, если они не сумеют сдать экзамен по латышскому языку и не ответят «правильно» на вопросы анкеты о лояльности. Принятие этого закона обернулось большим скандалом, ибо угроза депортации в том числе нависла и над людьми, которые прожили в Латвии всю жизнь и не имеют в Российской Федерации родных и близких.

К слову, многие из российских граждан, над которыми нависла угроза выдворения, судя по имеющимся свидетельствам, не стали дожидаться депортации и уехали сами. И здесь происходит любопытный процесс.

Из Латвии уезжают «старые русские» — люди, жившие здесь еще со времен СССР, или даже вовсе местные уроженцы, не получившие, однако, в 1991 году латвийского гражданства и взявшие российское.

Им на смену прибыли так называемые релоканты — граждане России, покинувшие родину в 2022–2023 годах, но не сумевшие в силу разных причин осесть в странах Западной Европы и оказавшиеся в Латвии.

Релокантская община не слишком большая, но очень «громкая» в силу того, что эти люди попали в челюсти местной пропагандистской машины и кочуют по газетам, телестудиям и радиостанциям, рассказывая о том, как они восхищены латвийской «демократией» и насколько рады тому, что не находятся сейчас в «путинском Мордоре».

Релоканты не скрывают, что в день президентских выборов они собираются явиться на единственный оставшийся в Латвии российский избирательный участок и устроить «протестное голосование».

Однако их планы чуть не спутали местные власти.

В конце февраля латвийский министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере в интервью каналу TV3 заявила следующее: «Понимая, что Кремль проведет выборы даже на оккупированных территориях Украины, мы направили России ноту с осуждением и заявлением о том, что не будем обеспечивать особые меры порядка для поддержки этих выборов. Напротив, уголовный закон Латвийской Республики предусматривает, что оправдание войны подлежит уголовной ответственности. Поэтому, по сути, мы этой нотой сообщили, что за пределами посольства порядок будет обеспечен, но люди, которые туда пойдут, они, по сути, поддерживают войну».

Многие расценили эти слова как неприкрытую угрозу депортировать любого гражданина России, которого в день выборов увидят выходящим из дверей посольства.

Возмутились даже представители релокантской тусовки, привыкшие лебезить перед латвийскими властями.

Например, живущий в Латвии главный редактор издания «Новая газета. Европа» (ее деятельность в России в прошлом году была признана нежелательной) Кирилл Мартынов (иностранный агент) в интервью «Национальному радио Болгарии» тут же озвучил свое решение: «Я буду голосовать здесь, в Риге, и собираюсь написать слово «Гаага» напротив имен четырех кандидатов в избирательном бюллетене».

Латвийские государственные СМИ взяли интервью у представительницы общины релокантов — гражданки России по имени Александра. Она рассказала, что вместе с единомышленниками призывает всех российских граждан в Латвии в день выборов явиться на избирательный участок в посольство и либо проголосовать за любого другого кандидата, кроме Путина, либо испортить бюллетень, либо забрать его с собой.

«Мне кажется, что это очень хорошая идея — это такой негласный протест и возможность увидеть друг друга и понять, что ты здесь не один», — поясняет Александра. Женщина добавила, что хочет «показать гражданам Латвии, что есть россияне и нас немало, тех, кто точно так же каждый день мечтает об окончании войны на Украине, о России без Путина и о свободной России будущего».

Русские старики

Даже латвийский портал Rus․LSM, существующий на государственные деньги и призванный доносить единственно «правильную» точку зрения до русских жителей государства, высказал недовольство заявлением Либини-Эгнере. Портал попросил у министра объяснить: что делать тем гражданам России, которые собирались прийти в посольство и голосовать не за Владимира Путина?

В министерстве ответили, что «Латвия никак не может влиять на то, что делают граждане РФ в помещениях посольства своей страны, поскольку юридически это российская территория». В то же время в минюсте подчеркнули, что «в Латвии предусмотрена уголовная ответственность за поддержку или оправдание агрессивной войны России на Украине».

В министерстве пригрозили, что «если правоохранительные органы обнаружат публичный факт поддержки или оправдания войны, они будут действовать соответствующим образом, соблюдая интересы нашей страны и общественной безопасности».

Тем не менее там дали понять, что за сам факт посещения посольства в день выборов наказывать не будут. Похожий ответ Rus․LSM получил и от министерства иностранных дел, где сказали, что участие российских граждан в выборах — их личное решение.

Почему латвийское государство, известное своим брутальным поведением по отношению к русским, решило пойти на уступки?

Тут нужно понимать, что в прежнем масштабе выборы провести уже не удастся в любом случае.

Ещё в апреле 2022 года Латвия закрыла у себя генеральные консульства РФ в Лиепае и Даугавпилсе. Российские дипломаты отмечают, что в связи с закрытием этих консульств, а также неготовностью властей Латвии обеспечить безопасность избирательных участков вне помещений посольства организовать выездное и досрочное голосование, а также открыть дополнительные участки на территории республики оказалось невозможным. Соответственно, проголосовать можно будет лишь в самом посольстве.

Между тем многие потенциальные избиратели Владимира Путина пребывают в преклонном возрасте и проживают в латвийских регионах, особенно в Даугавпилсе, большую часть населения которого составляют русскоязычные. Для проживающего в Даугавпилсе пенсионера, особенно если он отягощен присущими возрасту болезнями, это не так-то легко — сесть в поезд, без малого четыре часа ехать до столицы, прийти в посольство, проголосовать, да еще и вернуться.

Система междугороднего транспорта в республике находится в упадке, количество рейсов невелико, и если ты замешкался в Риге, то нужно искать себе там ночлег. Сам транспорт стоит недешево, особенно для стариков, выживающих на небольшие пенсии.

Но даже если есть и время, и деньги, многие не поедут в посольство из чувства страха. На фоне истории с выдворением из Латвии ее пожилых жителей даже те из них, кому удалось подтвердить свой вид на жительство, трижды подумают, а нужно ли лишний раз напоминать о своём российском гражданстве?