Калининград, 7 марта, 2017, 15:13 — ИА Регнум. В Калининградском заливе сегодня, 7 марта, начался лов салаки — рыбы, которая обитает только в Балтийском море и его пресноводных заливах.

Facebook.com/lutarevih Первая салака в Калининградской области

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном агентстве по рыболовству, разрешённый к вылову объём салаки составляет 4 тыс. тонн, что на 500 тонн больше, чем в 2016 году.

«За последние годы квота на салаку увеличена с двух до четырёх тысяч тонн, — прокомментировал глава агентства Андрей Михалевич. — Выделенная квота осваивается полностью. Салака в свежем виде в первую очередь идет на внутренний рынок, а оставшаяся часть перерабатывается на предприятиях области».

На сегодняшний день за разрешением на промышленный промысел обратилась 21 рыбодобывающая организация. Лов салаки в Калининградском заливе будут вести 34 бригады. Первыми на промысел вышли рыбаки одного из старейших рыболовецких колхозов области «За Родину».

«Сегодня пошла первая салака! Дали старт путине, выловили 10 тонн», — написал на своей странице в «Фейсбуке» руководитель хозяйства «За Родину», экс-глава регионального Минсельхоза Сергей Лютаревич.

Корреспондент ИА REGNUM дополняет, что салака является балтийским подвидом атлантической сельди. Кроме Балтийского моря, Куршского и Калининградского залива, рыба обитает в пресных водах некоторых озёр Швеции. Салака — традиционное любимое блюдо калининградцев ещё с советских времён. Также салака является национальным финским блюдом.