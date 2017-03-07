Ленинградская область, 7 марта, 2017, 15:07 — ИА Регнум. Несанкционированное размещение отходов на земельном участке в границах Вилозского сельского поселения Ломоносовского района Ленинградской области продолжается. Опасные нечистоты стекаются в реку Куйровка. Об этом сегодня, 7 марта, корреспонденту ИА REGNUM сообщил член рабочей группы проекта Общероссийского народного фронта «Генеральная уборка» Сергей Грибалев.

Onf.ru Свалка на Волхонском шоссе

В ходе рейда 5 марта активисты ОНФ зафиксировали несанкционированный сброс отходов на участке, расположенном севернее складского комплекса «Хома» на Волхонском шоссе, 33. По словам Сергея Грибалева, площадь свалки в настоящее время составляет порядка 25 га.

Вместе с тем, в декабре прошлого года в ходе рейдовой проверки специалисты Росприроднадзора по Северо-Западному федеральному округу произвели арест техника, осуществлявшей сброс отходов. Также составлен протокол об административном правонарушении в отношении физлица. В настоящее время идет административное расследование по факту нарушения требования обращения с отходами в отношении юрлица — ООО «Империал Эко».

Очередной зафиксированный ОНФ факт сброса отходов на этом участке будет приобщен к расследованию, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства. «Проблема в том, что, если машина только лишь подъехала к свалке, но не осуществила сброс отходов, это не отразить в административном расследовании. Нашим инспекторам приходится сидеть в засаде, чтобы засвидетельствовать факт нарушения», — добавили в пресс-службе Роспотребнадзора по СЗФО.

По словам Сергея Грибалева, мусоровозы сгружают отходы на этот участок бесконечным потоком. «Свалка очень опасная. Мы там нашли и отходы от лакокрасочных изделий, канистры с надписью «токсично» — целый «букет». Все это вперемешку, влажное из-за осадков. С этой огромной свалки, которая скоро дорастет до высоты закрытой «Волхонки», из нее вытекают нечистоты с характерным химическим запахом в реку Койровка», — сообщил он.

По его словам, анализ проб в лаборатории показал многократное превышение по ХПК (химическое потребление кислорода) и БПК (биологическое потребление кислорода), что говорит о сильном химическом загрязнении.

Представители логистического центра, рядом с которым расположилась незаконная свалка, сообщили ОНФ, что не первый год пытаются привлечь внимание властей к этой мусорной площадке. В частности, им даже пришлось обнести свою территорию забором, чтобы проезжающие круглосуточно грузовики не повредили имущество предприятия.

На этой территории должна проводиться рекультивация земельного участка. Лица, ведущие работы по приемке мусора, на просьбу представиться, показать документы и назвать организацию, эксплуатирующую полигон, отвечают отказом, отметил Сергей Грибалев.

«То, что мы увидели — не поддается описанию. Груженные строительным мусором грузовики курсируют в непрерывном режиме, через несколько минут они уже возвращаются порожняком. Нам удалось заснять непосредственно процесс сброса отходов. Полигон раскинулся на несколько гектаров. Более того, под его расширение, как мы увидели, была вырублена березовая роща. На территории полигона обнаружены бытовки, в которых при виде нас закрылись какие-то люди», — рассказала координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» в Ленобласти Елена Тутынина.

В ближайшее время материалы проверки будут переданы в профильные комитеты правительства Ленинградской области, природоохранную прокуратуру региона, Росприроднадзор и другие инстанции.

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Отметим, еще в 2012 году компания «Империал Эко» получила для проведения рекультивации территорию общей площадью более 3,29 га с разрешенным видом использования «сельскохозяйственное производство». Однако фактически на участок с неснятым плодородным слоем почвы были завезены отходы пятого класса опасности. Эксперты установили, что грунт загрязнен битым кирпичом, бетоном, пластиковыми отходами, а также бензопиреном и фтором. В результате был уничтожен плодородный слой почвы, ущерб превысил 21 млн рублей.