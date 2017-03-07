Москва, 7 марта, 2017, 15:02 — ИА Регнум. У Москвы сформирована последовательная позиция в споре по газу с белорусскими коллегами, которая доводится до Минска на рабочем уровне. Об этом 7 марта заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

Комментируя слова премьер-министра Белоруссии Андрея Кобякова о том, что разногласия с Москвой по газу препятствуют участию Минска в многосторонних интеграционных процессах в рамках Евразийского экономического союза, Песков отметил, что позиция России «весьма последовательная», и на рабочем уровне она «достаточно последовательно» доводится до белорусской стороны.

Представитель Кремля отметил также, что Владимир Путин традиционно рассматривает развитие ЕАЭС как один из главных приоритетов. При этом глава государства придает огромное значение как участию российской стороны в объединении, так и перспективам союза.

Песков добавил, что готовится проведение Высшего госсовета Союзного государства России и Белоруссии, однако дата мероприятия пока не назначена. Он также напомнил слова главы государства о том, что в Москве отношениями с Минском «очень дорожат».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 марта в Бишкеке на заседании Межправсовета ЕАЭС белорусский премьер-министр Андрей Кобяков заявил, что проблемы двусторонних отношений Минска и Москвы оказывают влияние на участие Белоруссии в интеграционных процессах.

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев в ответ заявил о том, что «некоторым странам» ЕАЭС стоит помнить о более высоких ценах на газ, которые существуют для стран, не входящих в объединение. Медведев также отметил, что в ЕАЭС «никто никого насильно не держит».

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