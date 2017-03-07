Ярославль, 7 марта, 2017, 14:33 — ИА Регнум. Памятники Александру II и военным финансистам в Ярославле установлены с нарушением закона. К такому выводу пришла прокуратура города. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил ярославец Сергей Казанский, обратившийся в надзорный орган.

Аллея военных финансистов

По обращению ярославца, была проведена проверка, в ходе которой был выявлен ряд нарушений. В случае с памятником военным финансистам эскиз монумента был рассмотрен на заседании городской топонимической комиссии. Он не вызвал возражений у экспертов, так как речь шла о памятнике, имевшем сюжетно-бытовой характер. Этот же проект был утвержден департаментом архитектуры Ярославля. Однако в дальнейшем проект был пересмотрен, и к скульптуре военного финансиста, выдающего зарплату на фронте, добавилась аллея бюстов семи героев Советского Союза. Именно эти бюсты и вызвали претензии со стороны культурной общественности. При этом обновленный вариант на заседании топонимической комиссии уже не рассматривался, не был утвержден департаментом архитектуры. Решение о таком варианте мемориала принимал глава Кировского района.

«Таким образом, указанный проект был утвержден с нарушением правил землепользования и застройки города Ярославля, без учета мнения совещательных органов городского самоуправления», — говорится в ответе прокуратуры города.

Нарушения были выявлены и при установке бюста Александру II, который появился по инициативе службы судебных приставов. Общественность возмутило как низкое качество скульптуры, так и то, что бюст установлен «затылком» к проходящей рядом улице. Кроме того, на его месте планировалось установить совсем другой монумент — ярославским меценатам.

Прокуратура установила, что участок в Мукомольном переулке был передан Управлению службы судебных приставов для использования в целях благоустройства. Приставы и установили памятник царю, при котором была основана эта служба.

Однако действовавшие на тот момент правила благоустройства Ярославля не предполагали возможность установки памятников. Это не является благоустройством. Таким образом, нормативные акты были нарушены и здесь. Прокуратура города направила представление в адрес мэрии Ярославля с требованием устранить нарушения законодательства, в том числе разработать нормативный акт, регулирующий установку в городе памятников. Того же самого безрезультатно на протяжении ряда лет добиваются градозащитники.

По мнению инициатора обращения Сергея Казанского, скандальные монументы можно перенести.

«Что касается военных финансистов, то скульптура должна остаться. А вот бюсты Героев лучше бы перенести в более достойное место — например, к Музею боевой славы. Бюст Александру II уместнее бы смотрелся рядом со зданием службы судебных приставов», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Сергей Казанский.