Ярославль, 7 марта, 2017, 14:00 — ИА Регнум. Накануне 8 марта в Ярославле специалисты территориальных администраций всех районов города совместно с полицией начали проверять законность торговли цветами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии Ярославля.

City-yaroslavl.ru Тюльпаны

Проверяющие начали с центрального — Кировского района. Пойманные продавцы утверждали, что раздают цветы в честь праздника бесплатно. После беседы с сотрудниками полиции нарушители собрали цветы и уехали, по факту нарушения был составлен протокол. В ближайшее время продавцам предстоит прийти на административную комиссию в территориальную администрацию. Молодым людям грозит штраф в размере до 5 тыс. рублей.

Такое же наказание понесут нелегальные продавцы, торговавшие на рынке на улице Угличской. Три самодельных прилавка были установлены рядом с территорией рынка.

«Наступающий праздник омрачает сложившаяся ситуация с нелегальными продавцами цветов. Ежедневно проходят рейды по всему городу. У нас есть места на муниципальных рынках, стоимость места различается от 150 до 500 рублей в день. Настоятельно рекомендуем гражданам переходить на рынки, в специально отведенные для торговли места», — сказала начальник управления потребительского рынка предпринимательства и туризма мэрии Ярославля Наталия Скорюкова.

По результатам рейда в Кировском районе были составлены пять протоколов за торговлю в неположенных местах.

«В прошлые года такого не было, но сейчас накануне 8 марта и в сам праздник мы будем бороться с незаконной продажей цветов», — сказал корреспонденту ИА REGNUM заместитель главы администрации Кировского и Ленинского районов Евгений Мальцев.

Имеющие разрешение на торговлю цветочники положительно отреагировали на инициативу властей и слегка подняли цены.