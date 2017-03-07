Москва, 7 марта, 2017, 14:02 — ИА Регнум. Законопроект, уточняющий требования к именам детей, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 7 марта. Под именем гражданина предлагается понимать средство его индивидуализации, которое не может состоять из цифровых, буквенных обозначений, числительных, символов или их любой комбинации, аббревиатур, ненормативной лексики, содержать указание на ранги, должности.

Schekinov Alexey Victorovich ЗАГС

Сейчас закон предоставляет родителям полную свободу выбора имени своему ребенку. Органы ЗАГС не вправе отказывать в регистрации имени по причине его неблагозвучности, оскорбительности, некультурности, непроизносимости и так далее — таким образом, они не могут повлиять на выбор родителей.

БОЧ, Президент и Принцесса

Автора законопроекта члена Совфеда Валентину Петренко потрясла история с ребенком, которому родители пытаются дать имя БОЧ рВФ 260 602. (Биологический объект человека рода Ворониных — Фроловых, родившийся 26 июня 2002 года). Ребенок до сих пор живет без оформленных документов.

По ее словам, «около 200−300 предложений в год (предложений по именам) с цифрами, буквами, со знаками клавиатуры существует». «Детей пытаются назвать принцессами, президентами, моряками, капитанами, Люцифером. Сотрудники убеждают практически всех не называть так своих детей», — отметила Петренко, все же настаивая на законодательных требованиях к именам детей.

История

С момента революции 1917 года по настоящее время, то есть уже 100 лет, не было ограничения по присвоению детям имен, отметил глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников («Единая Россия»). «Считалось, что родители могут присваивать любое имя, так как это на их совести. В большинстве случаев дети получают нормальные имена, но порой родители либо по недомыслию, либо потому, что не договорились между собой, называют новорожденных экзотическими именами, например, цифрами или аббревиатурами либо какими-то другими несуразными именами вплоть до нецензурных выражений», — отметил он.

Право на двойную фамилию

Скорее всего, во втором чтении профильный комитет рассмотрит возможность давать ребенку двойную фамилию. «Сегодня в Семейном кодексе двойная фамилия возможна при заключении брака. Эту норму предлагается распространить в том числе на детей для того, чтобы снять конфликты, которые, к сожалению, возникают иногда как при наречении человека именем, так и при записи фамилии», — указал Крашенинников.

В ходе дискуссии депутат Госдумы Ирина Белых («Единая Россия») призвала не спешить с принятием закона. «Необходимо сохранить баланс между правом ребенка и интересами родителей», — отметила она. «Критерии имени должны быть четкими с учетом традиций и культурного наследия России», — говорит представитель комитета Госдумы по законодательству. Комитет также обсудит предложения, касающиеся библейских имен.

Надо ли менять имя?

С принятием закона менять «нелепые» имена детям не надо, заявила автор законопроекта сенатор Валентина Петренко. «Закон обратной силы не имеет, и это не предусмотрено», — пояснила она, отвечая на вопросы депутатов.

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Государственные имена

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал давать детям «государственные имена». Когда дают идиотские имена — это издевательство над детьми, над ними смеются в школе, на работе, какие-то цифры. Даже скрытые политические имена — Владилена (Владимир Ильич Ленин) Октябрина», — возмущен парламентарий. Он также вспомнил, как его дразнили в детском саду, сверстники сочинили стихотворение: «Жирин-пырин-пассажирин». «До сих пор помню — 60 лет», — возмущен депутат Госдумы.