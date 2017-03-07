Таллин, 7 марта, 2017, 13:32 — ИА Регнум. Оппозиционная парламентская Эстонская Народная Консервативная партия EKRE выступает категорически против признания в эстонских официальных документах Печорского края (Печорский район Псковской области) территорией Российской Федерации. Об этом ИА REGNUM сегодня, 7 марта, сообщили в партии со ссылкой на члена фракции Яака Мадисона.

PlatonPskov Карта Печорского района Псковской области

Консерваторы считают, что подобная практика фактически легализует «незаконную аннексию» части эстонских территорий в пользу России в 1944 году. По словам Мадисона, партии стало известно, что в новых паспортах граждан Эстонии, родившихся в Печорском крае после 1944 года, место рождения обозначается как Российская Федерация. В связи с этим фракция отправила министру внутренних дел Эстонии, члену Социал-демократической партии Андресу Анвельту запрос, в котором требует разъяснения, на каком основании МВД республики изменило статус данных территорий, утвержденный Тартуским мирным договором 1920 года. Партия EKRE напомнила, что «75% территории Печорского края по Тартускому договору по-прежнему принадлежат Эстонской Республике».

Парламентская оппозиция также требует от главы МВД Эстонии разъяснений, почему в ведомстве «легализуют незаконное присоединение Россией эстонских территорий» и каким образом намерены ликвидировать это недоразумение в паспортах. В EKRE особо обращают внимание, что сами эстонские граждане выражают несогласие тем, что их местом рождения в новых документах указана «Российская Федерация».

Свои доводы эстонская парламентская оппозиция строит на Конституции Эстонской Республики, статья 122 которой гласит: «Сухопутная граница Эстонии установлена Тартуским мирным договором от 2 февраля 1920 года и другими межгосударственными договорами о границах. Морская граница и воздушная граница Эстонии устанавливаются на основании международных конвенций». Кроме того, согласно Конституции, для ратификации международных договоров, по которым изменяются государственные границы Эстонии, необходимо, чтобы их поддержали 2/3 депутатов парламента Эстонии.

Кроме того, в самой Конституции содержится пункт, который заранее объявляет незаконными любые документы о границах Эстонии, противоречащие Основному Закону. Так, в статье 123 говорится: «Эстонская Республика не заключает международных договоров, противоречащих Конституции». В 2000-е годы текст Конституции был дополнен преамбулой о призвании Конституции «обеспечить сохранность эстонской нации, языка и культуры на века», что позволило националистам усилить давление на ситуацию с нынешним обозначением государственной границы.

Согласно Тартускому (Юрьевскому) мирному договору между Эстонской Республикой и Советской Россией от 2 февраля 1920 года, Эстонии отходила часть исконно русских земель — Ивангород с прилегающим районом (ныне Ивангород Ленинградской области) и 75% Печорского края (ныне — Печорский район Псковской области). В 1944 году эти территории были возвращены РСФСР.

Активизация публичной деятельности эстонских националистов на тему «незаконной аннексии» направлена как на повышение градуса политического противостояния оппозиции и правящего правительства в лице Центристской партии, Социал-демократической партии и Союза правых партий «Отечество — Республика» IRL, так и на срыв готовящегося подписания новой редакции эстоно-российского пограничного договора. Свое несогласие с ратификацией договора выражают не только две оппозиционные партии, EKRE и Свободная партия, но и отдельные депутаты некогда возглавлявшей правительство Реформистской партии и ныне входящей в правящую коалицию IRL. В сумме EKRE и Свободная партия имеют в парламенте 15 депутатов, однако уверяют, что найдут среди представителей других партий недостающие 11 голосов.

Новый эстоно-российский договор, подготовкой которого к подписанию занимаются комиссии по иностранным делам парламентов двух стран, может в очередной раз стать заложником политического противостояния внутри эстонских элит. Для националистов и консерваторов Эстонии его подписание будет означать крах многолетней концепции «аннексированного Печорского края», для государственных правоведов — очередную головоломку с противоречиями принимаемых законов с Основным Законом страны, для эстонского общества — неприятное эмоциональное осознание того, что считающийся «священной коровой» эстонской политической государственности Тартуский мирный договор будет попран даже внутри самой республики.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, во время первой ратификации пограничного договора с Россией в августе 2005 года парламент Эстонии с подачи правящих правых и националистических партий внес в пограничный договор преамбулу, в которой допускает территориальные претензии Эстонии к России на основании Тартуского мирного договора 1920 года. В ответ на решение парламента Эстонии Россия отозвала свою подпись под договором. Эстония до 2012 года отказывалась признавать себя первопричиной отмены ратификации, затем было решено начать подготовку нового договора, в который было обещано не включать преамбул. В 2014—2015 годах подписанию договора помешали события на Украине и повышение антироссийского градуса внутри эстонского общества. До сих пор у России нет пограничных договоров только с двумя странами — Эстонией и Японией.