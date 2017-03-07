Севастополь, 7 марта, 2017, 13:15 — ИА Регнум. В центре Севастополе 8 марта будет установлена 18-метровая поздравительная открытка. К празднику город украсили детские рисунки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Севастополя.

Пресс-служба правительства Севастополя Автор — Куценко Екатерина, 9 лет

По замыслу организаторов акции «Напишите о любви!», в праздничный день севастопольцы сами заполнят открытку пожеланиями для любимых женщин. Открытка будет установлена у Дворца детского и юношеского творчества, там же состоится праздничный концерт.

Кроме этого, к 8 марта во всех районах города рисунки юных севастопольцев появились в виде коллажей на 50 билбордах и 35 ситилайтах.

Отбор творческих работ проводился по результатам фестиваль-конкурса детского рисунка к Международному дню 8 марта. Всего было получено более 300 работ, рисунки принимались как в оригинале, так и по электронной почте.

«В частности, портрет бабушки прислала юная жительница Омска. Примечательно также то, что самому маленькому конкурсанту — четыре года», — рассказала представитель департамента общественных коммуникаций Наталья Адаева.