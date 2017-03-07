Верхняя Салда, Свердловская область, 7 марта, 2017, 13:10 — ИА Регнум. Прокуратура Нижнего Тагила закончила проверку по поводу нарушений работы полигона отходов в городе Верхняя Салда, о результатах проверки сообщила 7 марта прокуратура Свердловской области.

Fizportal.ru Дым на свалке

Ответственным за полигон и эксплуатирующим его является предприятие МУП «Городское УЖКХ». Ранее сообщалось, что жители города жаловались на дым от горевших бытовых отходов. По результатам проверки факт возгорания был подтвержден.

В отношении руководителя предприятия было возбуждено дело об административном правонарушении за несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства (ст.8.2 КоАП РФ).

На основании постановления прокурора, организация была оштрафована на 100 тыс. рублей, а директор — на 1 тыс. рублей,. Мастер, ответственный за данный участок, был привлечен к дисциплинарной ответственности.

Прокуратура потребовала от директора решить проблему. Если подобная ситуация повторится, деятельность МУП «Городское управление ЖКХ» может быть приостановлена на 90 суток.

Ранее на различных интернет-ресурсах и в СМИ проходили сообщения о том, что в Верхней Салде на полигоне горят бытовые отходы, в результате чего дым шел в сторону города. Жители сообщали, что ходить по улицам невозможно.

Напомним, ранее в РФ были приняты поправки в федеральный закон «Об отходах производства и потребления», согласно которым каждый регион должен был разработать программу обращения с отходами и утвердить территориальную схему.

Также, каждый регион РФ должен был создать регионального оператора, который занялся координацией участников процесса. В Свердловской области создание такого оператора решили отложить на год.