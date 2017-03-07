Москва, 7 марта, 2017, 13:04 — ИА Регнум. Паводкоопасный период в Подмосковье начнется со второй половины марта и завершится во второй декаде апреля. В зону подтопления могут попасть 114 населенных пунктов в 32 муниципальных образованиях Московской области с общим количеством 5107 жилых домов и населением 11 тыс. 922 человека, в том числе 1156 детей, сообщили в областном МЧС.

Клод Моне. Паводок

Подтопление прогнозируется на территории городских округов Дубна, Кашира, Коломна, Лосино-Петровский, Озёры, Орехово-Зуево. Незначительные подтопления, а именно подтопления приусадебных хозяйств, возможны на территории городских округов: Бронницы, Луховицы, Люберцы, Павловский Посад, Серебряные Пруды, Шаховская и Электросталь.

Однако половодье в Подмосковье ожидается без резких перепадов. Этому способствует погода, которая установилась сейчас в регионе.

Как уточнили в ведомстве, главное управление МЧС России по Московской области готово к прохождению половодья. Для обеспечения безопасного прохождения паводковых вод на территории Подмосковья будет задействовано 44 945 человек, 8606 единиц техники, 347 единиц плавсредств и 20 единиц авиации.