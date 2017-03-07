Вашингтон, 22 апреля, 2022, 07:55 — ИА Регнум. Американский промышленный конгломерат Koch Industries разрабатывает «стратегию ухода» из России, 21 апреля сообщило издание Hill со ссылкой на источник в компании.

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Такое решение объясняется необходимостью следовать санкционной политике Запада. Кроме того, в Koch Industries опасаются принятия в России законопроекта о наказании за исполнение антироссийских санкций на территории РФ.

По информации журналистов, в России конгломерат планирует закрыть два завода своей дочерней компании Guardian Industries.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 апреля стало известно, что немецкий производитель шин Continental временно возобновил производство на предприятии в Калуге, а также все экспортно-импортные операции в России.