Москва, 7 марта, 2017, 12:53 — ИА Регнум. США размещают ПРО на Корейском полуострове, прекрасно зная о резко негативной реакции России. Как передает корреспондент ИА REGNUM 7 марта, об этом заявил первый замглавы комитета Совфеда по обороне Франц Клинцевич.

U.S. Missile Defense Agency Комплекс ПРО THAAD

«Не вызывает сомнений, что развертывание американских систем ПРО Thaad в Южной Корее следует, прежде всего, рассматривать как составную органическую часть общей военной стратегии США, реализуемой в том числе и в Европе. Причем, судя по всему, не имеет значения, кто в данный момент является хозяином Белого дома», — отметил сенатор.

Наверное, американская сторона сейчас будет ссылаться на запуски баллистических ракет КНДР, говорит парламентарий, но, по его мнению, это только повод.

«Обращает на себя внимание, что США размещают ПРО на Корейском полуострове, прекрасно зная о резко негативной реакции России, которая последует на их действия», — сказал Клинцевич.

Размещение США системы ПРО в Южной Корее является очередным вызовом России, с которым Россия будет «разбираться»; испытания баллистических ракет Пхеньяном только предлог для таких шагов Вашингтона, заявил ранее председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров.

США приступили к размещению противоракетных систем THAAD в Южной Корее, передало агентство Рёнхап. По его данным, стратегический военно-транспортный самолет C-17 во вторник доставил компоненты батарей THAAD на военную базу в Осане.