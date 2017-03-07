Луганск, 7 марта, 2017, 12:52 — ИА Регнум. В ЛНР еще не закончен процесс перевода частных предприятий под внешнее управление. Об этом 6 марта во время пресс-конференции в Луганске заявил глава республики Игорь Плотницкий, передает корреспондент ИА REGNUM.

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По словам главы ЛНР, полностью процесс ввода внешнего управления на частных предприятиях ЛНР закончится к концу марта.

«Все считают, что перенастроить промышленность — это дело одного дня. Сказать, что мы за три дня все переоформим, все сделаем, перенаправим, это неправильно. Это процесс, он имеет начало, он имеет конец. Здесь нельзя спешить, мы подходим к этому основательно, мы не гадаем. Наша задача — это правильно сформировать, построить экономику таким образом, чтобы это минимально сказывалось на жителях нашей республики и приносило как можно больше для нас прибыли… После того, как мы закончим этот процесс, и я верю, что это произойдет ближе к концу этого месяца», — рассказал Плотницкий.

Он сообщил, что ЛНР будет поставлять уголь и другую продукцию в Россию, уже подписаны соответствующие контракты.

«Многие спрашивают, когда же пойдет первый вагон с углем… Да, он пойдет согласно тем заключенным контрактам, которые у нас уже есть, и которые еще будут заключены. Во-вторых, 80% всей нашей промышленности и так было направлено на Российскую Федерацию, связи остались и никуда нам от этого не деться. И эти контракты, которые были еще заключены во времена Украины, они выполняются и будут дальше продлены», — сказал Плотницкий.

Глава ЛНР также проинформировал, что экономическая и транспортная блокада со стороны Украины ускорила процесс ввода внешнего управления на предприятиях-нерезидентах. «Сам механизм блокады слегка подтолкнул. Мы хотели чуть позже это сделать, но пришло время это сделать быстро, резко и решительно. Мы этим воспользовались, и этот момент учтен. Поэтому и ЛНР, и ДНР идут по намеченному пути, по намеченному графику», — считает Плотницкий.

Он отметил, что рабочие ЛНР не могут работать на Украину, а пенсию и регресс получать в республике. «И если что-то случалось, не дай Бог, какая-то травма на производстве, то они приходили к нам, получали регресс уже у нас. Интересная такая ситуация — работают на украинском предприятии, а пенсия и все остальное получаю от ЛНР. Мы все понимаем, что такая ситуация не могла быть долго, и она требовала своего логического завершения. Это все случилось, это не спонтанное решение, оно выношенное. Просто об этом заранее никто не объявлял, потому что, лично я всегда считаю, нужно десять раз посчитать, один раз сделать», — подытожил Плотницкий.

Ранее власти ЛНР внесли изменения в постановление «О временных администрациях по управлению предприятиями, учреждениями, организациями на территории Луганской народной республики» от апреля 2015 года и назначили временную администрацию на трех предприятиях украинского бизнесмена Рината Ахметова.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 марта глава ДНР Александр Захарченко заявил, что ДНР фактически завершила процесс национализации частных предприятий. «На 97% предприятий, на которых мы собирались ввести внешнее управление, оно введено. Думаю, через четыре часа, будут все 100%. Чтобы предприятия перешли полностью в нашу собственность необходимо провести ряд юридических процедур. Это займет некоторое время. На сегодняшний момент мы будем полностью управлять этими предприятиями и готовить документы, чтобы они перешли в собственность ДНР… Мы забрали эти предприятия под свой контроль, в первую очередь, чтобы обеспечить экономическую безопасность нашего государства и населения. На сегодняшний момент почти на всех предприятиях осталось прежнее руководство. На всех предприятиях остались те коллективы, которые сейчас работают. Коллективы сами обезопасят свои предприятия от расхищения. Далее задача государства — запустить предприятия, потому что это наполняемость бюджета», — сказал Захарченко.