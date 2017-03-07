Астана, 7 марта, 2017, 12:51 — ИА Регнум. В Казахстане ожидают, что цена на нефть может составить 55 долларов за баррель нефти, сообщил сегодня, 7 марта, директор департамента исследований и статистики Национального банка Виталий Тутушкин в интервью «Казахстанской правде».

Asrenaft.com Нефть

«При разработке денежно-кредитной политики и составлении прогнозов макро-экономических переменных Национальный Банк учитывает сценарии развития экономики при различных ценах на нефть. Действительно, в рамках прогноза социально-экономического развития Республики Казахстан на 2017−2021 годы и республиканского бюджета на 2017−2019 годы сценарные варианты были повышены в сторону более высоких цен на нефть и составляют 45−50−55 долларов США за баррель, тогда как предыдущие прогнозы рассчитывались при сценариях 30−35−40 долларов США за баррель. Соответственно, по сравнению с предыдущими прогнозами, ожидается не только более высокий рост экономики, но и изменение практически всех других макроэкономических показателей», — рассказал Тутушкин.

Будущее, по мнению финрегулятора, не «избыточно позитивное, но и не настолько пессимистичное, чтобы опираться на первоначально разработанные сценарии».

«Национальный Банк также пересмотрел собственные прогнозы по ряду ключевых макроэкономических показателей, в основном в более благоприятную сторону. Между тем, целевые ориентиры по инфляции остались прежними: 2017 год — 6−8%, 2018 год — 5−7%, 2019 год — 4−6% с дальнейшим ее замедлением до 4% к 2020 году», — добавил представитель Нацбанка.

Тутушкин пояснил, что инфляция может выйти из целевого коридора, если цены на нефть резко снизятся, но в Нацбанке это считают маловероятным: «Значительное изменение ситуации в связи с решением о сокращении объемов добычи нефти странами, как входящими в ОПЕК, так и не являющимися его членами, не ожидается. В целом международные организации также прогнозируют, что цена на нефть в 2017 году будет не ниже уровня предыдущего года».

Если ситуация будет складываться благоприятно, то в Нацбанке не исключают, что ВВП Казахстана может вырасти на 2 и более процентов.

«По оценкам Национального банка, рост ВВП Казахстана в 2017 году составит 1,5−2% при мировой цене на нефть 40 долларов США за баррель и 2−2,2% при цене на нефть 50 долларов за баррель», — поделился прогнозом Виталий Тутушкин.

Напомним, 22 февраля Нацбанк обнародовал свой прогноз о развитии ситуации с начала 2017 года до сентября 2018 года.

«Ввиду стабилизации ситуации на рынке нефти, а также более оптимистичных консенсус-прогнозов международных институтов по цене на нефть, в качестве основного сценария рассматривается оптимистичный сценарий, предполагающий цену на нефть на уровне 50 долларов США (2,9 тысячи рублей — ИА REGNUM ) за баррель на протяжении всего прогнозного периода», — говорилось в сообщении.

Читайте также: «Нацбанк Казахстана прогнозирует $50 за баррель нефти до осени 2018 года»