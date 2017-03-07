Село Кирябинское, Башкирия, 7 марта, 2017, 12:41 — ИА Регнум. Необычный в наше время, трудный, но такой радостный мир. В жизни тех, кто живёт в деревне, почти тот же уклад, что был у их предков много лет назад. Этот фоторепортаж ИА REGNUM о том, как проходит день деревенской женщины.

Александра Майер ИА REGNUM
Хлеб отправляется в русскую печь

Галина Александровна Беляева живёт в маленьком домике почти так же, как жили её родители, бабушки, прабабушки, и очень любит свой уютный деревенский мир с его ежедневным трудом и красотой природы.

Александра Майер ИА REGNUM
В доме почти всё по-старинке
Александра Майер ИА REGNUM
Красный угол
Александра Майер ИА REGNUM
Фотоальбом

Вместе с Галиной Александровной живут 16 коз и козлят, 4 коровы, 2 телёнка, 7 кошек, куры и петух. Весь день у неё плотно расписан. Всех надо напоить, накормить и приласкать.

Александра Майер ИА REGNUM
Так сено удобнее нести
Александра Майер ИА REGNUM
По воду
Александра Майер ИА REGNUM
Козы завтракают
Александра Майер ИА REGNUM
Галина Александровна своих животных не только кормит, но и обнимает, ласково разговаривает с ними
Александра Майер ИА REGNUM
Галина Александровна очень любит своих подопечных
Александра Майер ИА REGNUM
Маленькую козу Полину приходится докармливать из бутылочки
Александра Майер ИА REGNUM
Маленькую козу Полину приходиться докармливать из бутылочки

И о себе нужно не забыть позаботиться. Не только воды принести и еду приготовить, но и затопить печь, испечь хлеб.

Александра Майер ИА REGNUM
Русская печь
Александра Майер ИА REGNUM
Русская печь
Александра Майер ИА REGNUM
Тесто — в формы
Александра Майер ИА REGNUM
Хлебы поднялись
Александра Майер ИА REGNUM
Хлеб отправляется в русскую печь

Доение коров — два раза в день. Своих любимиц Галина Александровна привязывает за рога на всякий случай, и ноги связывает, чтобы ведро с молоком ненароком не опрокинули. Пока доит, ласково с ними разговаривает: «Моя коровушка! Моя кормилица!»

Александра Майер ИА REGNUM
«Жданочка, коровушка моя! Кормилица моя!», — приговаривает Галина Александровна
Александра Майер ИА REGNUM
Козлята тоже не прочь поесть зерна
Александра Майер ИА REGNUM
Вторая корова Марта стоит спокойнее и доится легче

Стирка в деревне — с полосканием белья на реке. А летом к заботам добавляются покос и заготовка дров, и в этих мероприятиях деревенские женщины участвуют наравне с мужчинами. Нелёгкая, но счастливая жизнь. «Я очень люблю свою деревню!», — радостно говорит Галина Александровна.

Александра Майер ИА REGNUM
Полоскание белья в проруби
Александра Майер ИА REGNUM
Полоскание в проруби