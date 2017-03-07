«Не кончаются заботы»: один день женщины из российской глубинки
Село Кирябинское, Башкирия, 7 марта, 2017, 12:41 — ИА Регнум. Необычный в наше время, трудный, но такой радостный мир. В жизни тех, кто живёт в деревне, почти тот же уклад, что был у их предков много лет назад. Этот фоторепортаж ИА REGNUM о том, как проходит день деревенской женщины.
Галина Александровна Беляева живёт в маленьком домике почти так же, как жили её родители, бабушки, прабабушки, и очень любит свой уютный деревенский мир с его ежедневным трудом и красотой природы.
Вместе с Галиной Александровной живут 16 коз и козлят, 4 коровы, 2 телёнка, 7 кошек, куры и петух. Весь день у неё плотно расписан. Всех надо напоить, накормить и приласкать.
И о себе нужно не забыть позаботиться. Не только воды принести и еду приготовить, но и затопить печь, испечь хлеб.
Доение коров — два раза в день. Своих любимиц Галина Александровна привязывает за рога на всякий случай, и ноги связывает, чтобы ведро с молоком ненароком не опрокинули. Пока доит, ласково с ними разговаривает: «Моя коровушка! Моя кормилица!»
Стирка в деревне — с полосканием белья на реке. А летом к заботам добавляются покос и заготовка дров, и в этих мероприятиях деревенские женщины участвуют наравне с мужчинами. Нелёгкая, но счастливая жизнь. «Я очень люблю свою деревню!», — радостно говорит Галина Александровна.