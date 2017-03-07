Село Кирябинское, Башкирия, 7 марта, 2017, 12:41 — ИА Регнум. Необычный в наше время, трудный, но такой радостный мир. В жизни тех, кто живёт в деревне, почти тот же уклад, что был у их предков много лет назад. Этот фоторепортаж ИА REGNUM о том, как проходит день деревенской женщины.

Александра Майер ИА REGNUM Хлеб отправляется в русскую печь

Галина Александровна Беляева живёт в маленьком домике почти так же, как жили её родители, бабушки, прабабушки, и очень любит свой уютный деревенский мир с его ежедневным трудом и красотой природы.

Александра Майер ИА REGNUM В доме почти всё по-старинке

Александра Майер ИА REGNUM Красный угол

Александра Майер ИА REGNUM Фотоальбом

Вместе с Галиной Александровной живут 16 коз и козлят, 4 коровы, 2 телёнка, 7 кошек, куры и петух. Весь день у неё плотно расписан. Всех надо напоить, накормить и приласкать.

Александра Майер ИА REGNUM Так сено удобнее нести

Александра Майер ИА REGNUM По воду

Александра Майер ИА REGNUM Козы завтракают

Александра Майер ИА REGNUM Галина Александровна своих животных не только кормит, но и обнимает, ласково разговаривает с ними

Александра Майер ИА REGNUM Галина Александровна очень любит своих подопечных

Александра Майер ИА REGNUM Маленькую козу Полину приходится докармливать из бутылочки

Александра Майер ИА REGNUM Маленькую козу Полину приходиться докармливать из бутылочки

И о себе нужно не забыть позаботиться. Не только воды принести и еду приготовить, но и затопить печь, испечь хлеб.

Александра Майер ИА REGNUM Русская печь

Александра Майер ИА REGNUM Русская печь

Александра Майер ИА REGNUM Тесто — в формы

Александра Майер ИА REGNUM Хлебы поднялись

Александра Майер ИА REGNUM Хлеб отправляется в русскую печь

Доение коров — два раза в день. Своих любимиц Галина Александровна привязывает за рога на всякий случай, и ноги связывает, чтобы ведро с молоком ненароком не опрокинули. Пока доит, ласково с ними разговаривает: «Моя коровушка! Моя кормилица!»

Александра Майер ИА REGNUM «Жданочка, коровушка моя! Кормилица моя!», — приговаривает Галина Александровна

Александра Майер ИА REGNUM Козлята тоже не прочь поесть зерна

Александра Майер ИА REGNUM Вторая корова Марта стоит спокойнее и доится легче

Стирка в деревне — с полосканием белья на реке. А летом к заботам добавляются покос и заготовка дров, и в этих мероприятиях деревенские женщины участвуют наравне с мужчинами. Нелёгкая, но счастливая жизнь. «Я очень люблю свою деревню!», — радостно говорит Галина Александровна.

Александра Майер ИА REGNUM Полоскание белья в проруби