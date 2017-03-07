Киев, 7 марта, 2017, 12:40 — ИА Регнум. В ночь с 6 на 7 марта в Донбассе продолжались спорадические обстрелы с применением РСЗО «Град», артиллерии калибрf 122 и 152 мм, танков, минометов калибра 82 и 120 мм и всего спектра стрелкового вооружения. Об этом сегодня, 7 марта, информируют пресс-службы Народной милиции ЛНР, штаба «АТО», источник в оперативном командовании Народной милиции ДНР и представители местных властей ДНР, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Огонь

Так, источник в оперативном командовании НМ ДНР сообщил, что с вечера 6 марта украинские войска выпустили 436 реактивных, артиллерийских, танковых снарядов, а также мин по позициям ВС ДНР в населенных пунктах: Донецк, Трудовское, Еленовка, Докучаевск, Ясиноватая, Горловка, Александровка, Луганское, Сигнальное, Крутая Балка Озеряновка, Зайцево, Гольмовский, Спартак, Яковлевка, Красный Партизан, Ясное, Саханка, Коминтерново, Ленинское, Октябрь.

«Украинская армия с 18:00 до 02:30 выпустила 436 снарядов из РСЗО «Град», артиллерии калибра 122 и 152 мм, танковых орудий и минометов калибра 82 и 120 мм», — рассказал ДАН собеседник.

По его словам, под обстрел из РСЗО «Град» (выпущено порядка 20 снарядов) попали войска ДНР в селе Спартак (вблизи аэропорта Донецка). Пострадавших среди гражданских не зафиксировано. «Вечером украинские силовики обстреляли из «Градов» позиции ДНР в селе Спартак», — сказал источник.

В то же время? по данным источника в городской администрации г. Ясиноватая, вчера в поселке Крутая Балка в результате артобстрела со стороны ВСУ получила ранение женщина 1960 года рождения. В администрации уточнили, что снаряд упал рядом с домом, где проживала пострадавшая. Осколками повреждены фасад и остекление здания. Один из осколков, срикошетив от подоконника, попал женщине в живот. Пострадавшей оказана медицинская помощь, ее состояние стабильное.

Кроме того, мэр Докучаевска Александр Качанов заявил, что в результате ведения боевых действий в городе повреждены четыре дома. Жертв и пострадавших нет. «Поселки Ясное и Еленовка частично обесточены. В Докучаевске повреждены четыре дома на улицах Щорса, Победы и Ленина», — добавил Качанов.

При этом пресс-служба городской администрации Донецка информирует, что вчера под обстрел попали Киевский и Петровский районы. Жертв и пострадавших среди мирного населения нет.

«7 марта обстрелу со стороны ВСУ подверглись Киевский и Петровский районы. Киевский район: пер. Уманский (1 дом) — повреждена кровля и перекрытие. Петровский район: пос. Луганское — в результате обстрела обесточен поселок. По имеющимся данным, жертв нет», — говорится в материале.

В свою очередь пресс-служба Совмина ДНР сообщает, что вчера ночью в районе села Коминтерново Новоазовского района Донетчины (под контролем ДНР) получил контузию журналист агентства News Front. «Группа журналистов попала под обстрел со стороны украинских силовиков в районе села Коминтерново. Корреспондент агентства News Front получил легкую контузию», — сказал источник. По данным командования, огонь велся из минометов калибра 120 мм.

На Луганщине Народная милиция ЛНР зафиксировала 10 нарушений режима тишины со стороны ВСУ. По данным пресс-службы НМ ЛНР, украинские войска применяли «120‑ и 82-мм минометы, БМП-1,2, СПГ, АГС, РПГ и стрелковое оружие».

В военном ведомстве отметили, что под артобстрелы со стороны ВСУ попали позиции НМ ЛНР в районах н.п. Фрунзе, Смелое, Анновка, Первомайск, Калиновка, Калиново. Всего было выпущено более 200 снарядов и мин. Потерь нет.

В свою очередь, 7 марта пресс-центр штаба «АТО» в Киеве информирует, что за прошедшие сутки позиции ВСУ были обстреляны 122 раза. В результате обстрелов один украинский военнослужащий погиб, один — травмирован, четверо — ранены.

По данным украинского штаба, на Мариупольском направлении войска ДНР обстреливали из танков позиции ВСУ в Водяном и Лебединском; в Гнутово, Новотроицком, Красногоровке, Павлополе, Водяном, Новогригоровке и Широкино — из минометов, гранатометов, противотанковых ракетных комплексов и стрелкового оружия. В Гнутово, Чермалыке, Талаковке, Павлополе и Водяном украинские войска подверглись минометном обстрелам, а в Березовом, Водяном и Широкино — попали под огонь из вооружения БМП.

Отмечается, что на Донецком направлении войска ДНР обстреляли из минометов позиции ВСУ в Авдеевке, Майорском, Троицком, Верхнеторецком, Новгородском, Песках; из гранатометов и стрелкового оружия — в Северном, Песках, Зайцево, Верхнеторецком, Камянке и Невельском. На Луганском направлении ВС ЛНР обстреливали украинские позиции в Крымском из артиллерии калибра 152 мм, а в Новоалександровке, Попасной, Новотошковском, Крымском, Троицком и Ореховом — из минометов.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 марта заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что киевские силовики продолжают стягивать минометные расчеты к линии фронта. «Наша разведка выявила дополнительные объекты, усиливавшие группировку противника вблизи линии соприкосновения, которые подлежат отводу. Так, отмечаются в районе населенного пункта Новолуганское, 3 км до линии соприкосновения, огневые позиции взвода минометов калибра 120 мм. В районе Светлодарского, 7 км до линии соприкосновения, временные огневые позиций двух минометных расчетов», — сказал Басурин.