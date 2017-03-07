Чебоксары, 7 марта, 2017, 12:38 — ИА Регнум. В Чувашии в январе 2017 года на одного жителя республики приходился ежемесячный доход в среднем 13 755,4 рубля. По сравнению с январем 2016 года рост составил 2,8%, а по сравнению с декабрем 2016 года доходы уменьшились на 47%, сообщили ИА REGNUM предварительные данные в Чувашстате.

Уильям Пауэлл Фрайт. Бедность и богатство. 1888

По оценочным расчетам, номинальные денежные доходы, полученные населением, в январе 2017 года составили 17 010,3 млн рублей. По сравнению с январем 2016 года показатель увеличился на 2,8%, с декабрем 2016 года снизился на 47%.

Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) в январе 2017 года по сравнению с январем 2016 года сократились на 2,7%, с декабрем 2016 года — на 45,6%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Чувашии в 2016 году на одного жителя республики приходился ежемесячный доход в среднем 17 834,8 рублей. Это на 3,6% ниже по сравнению с 2015 годом, когда среднедушевые доходы составляли 18 491,8 рублей.

Основную часть расходов по-прежнему составляют потребительские траты — 91,6%. Напомним, по итогам 2016 года доля потребительских расходов составляла 73,6% всех денежных доходов населения. Превышение денежных расходов над доходами населения составило 8,1% (в 2016 году — 1%).