Майкоп, 7 марта, 2017, 12:29 — ИА Регнум. За год число жителей Адыгеи увеличилось на 2140 человек или на 0,5%. Как сообщили ИА REGNUM в управлении Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю и Республике Адыгея 7 марта, на начало текущего года численность постоянного населения республики составила 453,6 тыс. человек.

Бернардо Строцци. Спящий ребёнок. 1607

В январе 2017 года в республике было зарегистрировано 406 человек родившихся и 589 человек умерших. В сравнении с тем же периодом 2015 года, число родившихся уменьшилось на 35 человек, число умерших, напротив, увеличилось на 26 человек. Так, количество умерших превысило число появившихся на свет на 45,1% (в 2016 году этот показатель составлял 27,7%).

Более половины — 55,9% человек — умерли от болезней системы кровообращения, каждый седьмой (14,6% от общего количества умерших) — от новообразований, третья причина смертности — 6,1% — от несчастных случаев, отравлений и травм. На 75% уменьшилось число умерших от некоторых инфекционных и паразитарных болезней, на 18,5% — от болезней органов пищеварения, более чем на треть — от самоубийств.

Между тем, на 8% чаще стали умирать жители республики от болезней органов дыхания, на 50% — от случайного отравления алкоголем, на 19,4% — от новообразований.

Добавим, что в прошлом году миграционный прирост населения республики, по сравнению с 2015 годом, уменьшился на 202 человека, или на 8%. Как пояснили в органе статистики, это произошло за счет увеличения числа выбывших из республики на 344 человека или на 2,2%. Сократилась и внутрирегиональная миграция — на 406 человек или на 8,9%.

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Среди стран СНГ большая часть миграционного прироста — 63% — пришлась на Украину, 8,9% — на Армению. Среди зарубежных стран приток населения наблюдался из Сирии, отток населения — в Турцию.