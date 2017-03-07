Ярославль, 7 марта, 2017, 12:27 — ИА Регнум. Для туристического маршрута «Золотое кольцо России» планируют выбрать логотип. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали в департаменте туризма Ярославской области.

Stargifts.ru Сувенир с символикой «Золотого кольца»

Об этом говорили на заседании оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 50-летию туристского маршрута «Золотое кольцо России», которое прошло в Министерстве культуры России. На заседании были представлены примеры логотипов маршрута для различной сувенирной продукции и баннеров. Символика будет использоваться для продвижения «Золотого кольца» в регионах, причем у каждого субъекта, входящего в «Золотое кольцо», она своя. Руководитель «Ростуризма» Олег Сафонов предложил провести публичное обсуждение логотипов «Золотого кольца».

«У туристического маршрута, оказывается, нет единого логотипа. Поэтому Ярославская, Владимирская область и московский Центр молодежного туризма предложил свои варианты. Будет объявлено интернет-голосование. Логотип-победитель отдадут дизайнерам для профессиональной доработки», — сказал корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора департамента туризма Ярославской области Андрей Жаров.

Голосование пройдет на сайте Минкульта, либо на платформе «Рамблер», который является партнером юбилейных мероприятий.

Также в рамках празднования пройдет более сорока мероприятий, которые будут проходить в течение года в разных городах России. Среди ключевых мероприятий: III фестиваль малых туристических городов России во Владимире (17−18 июня), фестиваль моды «Плес на Волге» (14−16 июля), туристский форум «Новый старт «Золотого кольца России» в Сергиевом Посаде (10 августа), а также неделя туризма «Золотого кольца России» (25 сентября — 01 октября), которая пройдет сразу в нескольких городах — Ярославль, Ростов, Переславль-Залесский, Углич.

«В январе празднование юбилея началось с нашей области и закончится тоже в четырёх городах нашей области. И в Ярославле подведут итоги празднования юбилея туристического маршрута. Все эти мероприятия будут проведены за счет федерального финансирования от министерства культуры», — сказал корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора департамента туризма Ярославской области Андрей Жаров.