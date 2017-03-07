Москва, 7 марта, 2017, 12:13 — ИА Регнум. В Москве сотрудники правоохранительных органов начали следственные действия в Международном центре Рерихов (МЦР), сообщает «Эхо Москвы».

Борис Кустодиев. Портрет Н.К. Рериха. 1913

По словам вице-президента МЦР Александра Стеценко, здание блокировано, ключи от него забрал спецназ.

«Идут обыски и изъятия», — сказал он.

Здание МЦР находится в Малом Знаменском переулке в Москве. Центр является международной общественной организацией, в музее представлено художественное и религиозно-философское наследие семьи Рерихов.

Представители правоохранительных органов пока ситуацию не комментируют.