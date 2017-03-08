Владивосток, 8 марта, 2017, 06:20 — ИА Регнум. Корреспондент ИА REGNUM запечатлел представительниц прекрасного пола во Владивостоке в преддверии их праздника.

Анастасия Хохлова ИА REGNUM Много цветов не бывает. Владивосток

Анастасия Хохлова ИА REGNUM Много цветов не бывает. Владивосток

Женщины не скрывали неподдельного смущения, на скорую руку хватались за косметички, а после спешили в объектив фотоаппарата.

Анастасия Хохлова ИА REGNUM Много цветов не бывает. Владивосток

«Ну как женщина и мужчина могут понять друг друга, ведь они оба хотят разного: мужчина хочет женщину, а женщина хочет мужчину», — сказал однажды писатель Фридеш Каринти. По логике сатирика, лучший подарок женщине выберет женщина, и 8 марта прямое тому подтверждение. Когда цветочные пассажи преображаются в настоящие оранжереи, в очередь, преимущественно за тюльпанами, мужчины выстраиваются именно к женщинам.

Анастасия Хохлова ИА REGNUM Цветочный ажиотаж во Владивостоке

Анастасия Хохлова ИА REGNUM Много цветов не бывает. Владивосток

В кадр также попали сотрудница почты, продавщица популярного среди жителей города и его гостей пян-се и работницы рядового супермаркета.

Анастасия Хохлова ИА REGNUM Продавщица популярного среди жителей города и его гостей пян-се