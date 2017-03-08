Владивосток 8 марта — много цветов не бывает
Владивосток, 8 марта, 2017, 06:20 — ИА Регнум. Корреспондент ИА REGNUM запечатлел представительниц прекрасного пола во Владивостоке в преддверии их праздника.
Женщины не скрывали неподдельного смущения, на скорую руку хватались за косметички, а после спешили в объектив фотоаппарата.
«Ну как женщина и мужчина могут понять друг друга, ведь они оба хотят разного: мужчина хочет женщину, а женщина хочет мужчину», — сказал однажды писатель Фридеш Каринти. По логике сатирика, лучший подарок женщине выберет женщина, и 8 марта прямое тому подтверждение. Когда цветочные пассажи преображаются в настоящие оранжереи, в очередь, преимущественно за тюльпанами, мужчины выстраиваются именно к женщинам.
В кадр также попали сотрудница почты, продавщица популярного среди жителей города и его гостей пян-се и работницы рядового супермаркета.