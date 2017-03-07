Париж, 7 марта, 2017, 12:03 — ИА Регнум. Если в ближайшее время инвестиции в нефтяную отрасль не восстановятся в прежних объемах, то через три года спрос на черное золото может превысить предложение, а цены резко взлетят вверх. Таков прогноз Международного энергетического агентства (МЭА) в рамках пятилетнего доклада организации Market Report Series: Oil 2017, в нем оценивается возможное развитие ситуации на мировом нефтяном рынке до 2022 года. Доклад был опубликован на сайте организации и представлен в Хьюстоне на ежегодной конференции CERAWeek в понедельник, 6 марта.

drpepperscott230 Нефть

Согласно прогнозу Международного энергетического агентства, до 2022 года спрос на черное золото будет стабильно расти. Ожидается, что основной рост спроса традиционно придется на ведущие развивающиеся мировые экономики — Китай и Индию.

За последние 14 лет мощности по добыче сократились до минимума. Поэтому к 2022 году к конце 2020 года станет очевидно, что их необходимо наращивать. В то же время, вероятно, некоторые проекты по нефтепроизводству завершить не удастся, так как в 2015 и 2016 годах инвестиции в отрасль сильно сократились.

«В ближайшие несколько лет, спрос на нефть будет расти в США, Канаде, Бразилии и других странах, однако этот рост может приостановиться к 2020 году, если инвестиции останутся на уровне 2015 и 2016 годов. Пока инвестиции в добычу сланцевой нефти в США идут вверх, но первые признаки глобальных потерь в 2017 году неутешительны», — отмечают эксперты МЭА.

Кроме того, если прогноз МЭА верен, и возможности увеличить предложение на рынке к 2020 году не будет, то существует риск слишком высокого скачка цен. Так, по подсчетам агентства, за следующие пять лет спрос на черное золото будет увеличиваться в среднем на 1,2%. В 2019 году объем мирового потребления нефти превысит примерный уровень в 100 млн баррелей нефти в сутки.

«Мы являемся свидетелями начала второй волны роста поставок из США, их размер будет зависеть от цены, — говорит исполнительный директор МЭА Фатих Бироль, — Однако сейчас не время для самоуспокоения. В ближайшее время мы не ожидает пика спроса на нефть». Бироль также добавил, что если инвестиции в нефтяную отрасль будут сильно отсрочены, то новой период волатильности цен будет маячить на горизонте.

Напомним, что в начале февраля 2017 года был опубликован доклад Грэнтемского научно-исследовательского института по изменению климата и окружающей среды (Grantham Research Institute) и Carbon Tracker Initiative. Согласно данным этих ученых, пик спроса на нефть и уголь придется на 2020 год из-за снижения выработки солнечной и электрогенерации. Отмечается, что крупные энергетические компании, которые исповедуют консервативный подход к бизнесу, недооценивают прогресс низкоуглеродных технологий.

В докладе говорилось, что солнечные технологии постепенно будут вытеснять уголь, а к 2015 году займут 29% мирового производства электроэнергии. Спрос на нефть и уголь максимально увеличится к 2020 году, однако позднее по крайней мере уголь будет активно вытесняться с рынка. Будет расти количество электрических транспортных средств. Это значит, что около 2 млн баррелей нефти в сутки к 2025 году и 25 млн баррелей в сутки к 2050 году могут быть замещены. Как отмечают эксперты, производители углеводородов недооценивают сегодня преимущества и влияние электрических транспортных средств и солнечной энергии.