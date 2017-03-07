Москва, 7 марта, 2017, 11:56 — ИА Регнум. Рост цен и бедность по-прежнему лидируют в списке проблем, которые более всего тревожат население России — 69% и 50% соответственно. Таковы данные опроса, проведенного «Левада-центром».

Кристобаль Рохас. Бедность. 1886

Также граждан РФ беспокоит рост безработицы (42%), кризис в экономике, плохое состояние промышленности и сельского хозяйства (34%), коррупция, взяточничество (28%), резкое расслоение на богатых и бедных, несправедливое распределение доходов (27%)

Выросла обеспокоенность недоступностью многих видов медицинского обслуживания (с 15% до 20%). Также увеличилось число респондентов, которые отмечают кризис морали, культуры, нравственности (с 16% до 19%).

Вместе с тем продолжает снижаться обеспокоенность жителей России падением курса рубля, обесцениванием денег (с 27% до 12%) и санкциями Запада против России (с 12% до 8%). Снизилось раздражение от наплыв приезжих и мигрантов (с 12% до 9%).

Кроме того, граждане РФ стали меньше бояться угрозы взрывов и других террористических актов там, где они живут (с 11% до 8%).

Опрос проведен 17 — 20 февраля 2017 года по всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью.