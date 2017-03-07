Бишкек, 7 марта, 2017, 11:48 — ИА Регнум. На участие Белоруссии в интеграционных процессах влияют проблемы в двусторонних отношениях между Москвой и Минском. Об этом, как передает Sputnik Беларусь, сообщил премьер-министр Белоруссии Андрей Кобяков на заседании Евразийского межправсовета в Бишкеке.

Government.by Андрей Кобяков

«Мы вынуждены констатировать, что сегодня не исполняется двусторонняяя нормативно-правовая база (с РФ), которая была создана не в отрыве, а как раз в тесной взаимосвязи с многосторонними договоренностями в Евразийском экономическом союзе, — говорит Кобяков. — Причем проблемы в двусторонних отношениях фундаментально влияют на наше участие в многосторонних интеграционных процессах».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 марта в столице Киргизской Республики проходит заседание Евразийского межправительственного совета.

Участие в мероприятии принимают председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев, премьер-министр Белоруссии Андрей Кобяков, премьер-министр Армении Карен Карапетян, премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев, премьер-министр Киргизии Сооронбай Жээнбеков, а также председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян.

Читайте также: В Бишкеке началось заседание Межправительственного совета ЕАЭС

Читайте также: Дмитрий Медведев: «Никто никого в ЕАЭС насильно не держит»