Чебоксары, 7 марта, 2017, 11:45 — ИА Регнум. Чувашстат опубликовал данные о валовом региональном продукте за 2015 год. Как сообщили ИА REGNUM в ведомстве, ВРП составил 250 408,9 млн рублей, что в сопоставимых ценах на 2,7% ниже уровня 2014 года.

Chuvash.gks.ru Данные Чувашстата

По данным ведомства, в расчёте на душу населения объём валового регионального продукта составил в 2015 году 202 375,2 рубля.

В структуре производства валового регионального продукта за 2015 год наибольшую долю занимают «Обрабатывающие производства» — 24,7% (или 61 847 094 тыс. рублей). отметим, что индекс в обрабатывающей промышленности в 2015 году по сравнению с 2014 годом составил 99,3%.

По другим видам хозяйственной деятельности распределение следующее: «Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспорта, бытовых изделий» (13,9%), «Сельское хозяйство» (11,3%), «Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг» (10,5%), «Строительство» (8,5%), «Транспорт и связь» (7%), «Государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное страхование» (6,6%). На долю здравоохранения приходится 5,3% в структуре ВРП, электроэнергетики — 4,4%, образования — 4,3%.

Согласно представленным данным, в 2015 году по сравнению с 2014 годом из 15 видов хозяйственной деятельности, которые формируют структуру ВРП, рост произошёл только в четырех: сельском хозяйстве, рыболовстве, строительстве и финансовой деятельности. Наибольшее падение наблюдалось в гостиничном и ресторанном бизнесе (индекс 82%) и добыче полезных ископаемых (88,7%).