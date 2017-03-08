Ванино, Хабаровский край, 8 марта, 2017, 08:34 — ИА Регнум. Женщины в огромном международном порту АО Дальтрансуголь, от пирса которого ежедневно уходят в страны АТР груженые российским углем гигантские океанские суда, давно не редкость. Уверенно осваивать «мужские» профессии помогают современные технологии и особенный, дальневосточный характер, передает корреспондент ИА REGNUM.

Ольга Демиденко ИА REGNUM АО Дальтрансуголь балкеры под погрузкой

Ольга Демиденко ИА REGNUM Порт выдерживает любые штрмы

В морском угольном порту Дальтрансуголь, как и в любом порту, коллектив, преимущественно, конечно, мужской. Но и женщины здесь работают. Причем, не только в офисе. Представительницы прекрасной половины человечества уверенно осваивают чисто мужские профессии.

Ольга Демиденко ИА REGNUM Мария Офицерова, заместитель начальника угольного склада

Мария Офицерова — заместитель начальника угольного склада. На ее рабочем месте — миллионы тонн угля разных марок, гигантские машины — стакер-реклаймеры, заменившие в современных портах привычные портальные краны.

«В мужском коллективе работать проще. Здесь решения принимаются быстро и четко, здесь все просто и понятно. Мне нравится моя работа. Очень нравится ощущение причастности к огромному и нужному делу. Сейчас, наверное, нет однозначно мужских, или однозначно женских профессий. Женщины и корабли в море водят, и в космос летают. А в современном порту, где все автоматизировано, работать не сложно. Но это — очень ответственная работа», — рассказала Мария.

Счастливая жена и мама 16-летнего сына, Мария мечтает, что все проекты, которые сегодня начинаются в ее родном Ванино, будут реализованы:

«Очень хотелось бы, чтобы улицы в поселке наконец стали ровными и ухоженными, чтобы побольше появилось спортивных секций для детей. Они есть, конечно, но их недостаточно. Сын вот мечтает заниматься дзю-до, а секции нет. Ванино очень нужны парки, зоны отдыха, места, где люди после работы могли бы с удовольствием проводить время».

Ольга Демиденко ИА REGNUM Диана Харькова, тальман порта

С коллегой солидарна тальман порта Диана Харькова:

«А еще нам в Ванино очень нужна хорошая медицина. С этим проблемы. Вообще — очень нужно, чтобы люди, которые здесь зарабатывают, могли здесь и тратить деньги, не только на еду. Для культурного времяпровождения, увы, мест почти нет».

Экипаж должен быть накормлен. И не важно — шторм на море или штиль

За плечами у судового повара, а по-морскому «кока» Евгении Келлер 25 лет флотского стажа. 22 года Евгения работала коком на больших океанских судах. В каких только странах не пришлось побывать, в какие только переделки не попадала веселая повариха Женя и ее коллеги — моряки!

Ольга Демиденко ИА REGNUM Евгения Келлер, судовой кок буксира Хакас

«Помню, в конце 90-х, пришли мы с грузом леса в южно-корейский порт Кунсан. Пришвартовались, я на камбузе (судовая кухня) хлопочу, обед готовлю. Мы знали, что ожидается тайфун, но ждали его позже. А он налетел неожиданно, в считанные минуты буквально в открытые иллюминаторы хлынула вода. Ох, как вспомню — воды по колено, мужики бегают, задраивают двери, иллюминаторы, судно наше трясет! А у меня борщ на плите кипит, картошка варится. Смотрю в иллюминатор, а напротив иностранное судно поднимается на волне и разламывается напополам! Сколько лет прошло, а у меня эта картина перед глазами — вертолеты прилетели, людей из воды вытаскивают. Наше судно в спешном порядке уходило в безопасное место. Аврал, качка! Но экипаж должен быть накормлен. Из-за сильной качки приходилось столы в кают-компании накрывать мокрыми простынями, чтобы тарелки с них не падали. Но справлялась. Вот уже три года работаю поваром в портовом флоте на терминале Дальтрансуголь. Здесь мокрые простыни не требуются — на столах специальное покрытие, не позволяющее посуде падать даже в сильную качку. А бывает, что качает, и довольно ощутимо. Но у меня на камбузе всегда и завтрак, и обед, и ужин! И пироги обязательно!», — смеется Евгения.

В канун международного женского праздника Евгения Келлер делится давней мечтой: научиться танцевать

«Всю жизнь в морях. А сейчас так хочется проводить свободное время красиво! Вот для детей и подростков танцевальных секций и клубов много. А для взрослых людей — ничего нет. Вот и получается, что полные жизни и сил люди живут в режиме «дом — работа». Мужчины рыбачат, у кого-то дачи. Но не у всех же. Очень нужны такие клубы по интересам, для взрослых людей.

Ольга Демиденко ИА REGNUM Татьяна Мельник, судовой кок буксира Ургал

Ольга Демиденко ИА REGNUM Елена Григорьева, судовой кок буксира Тугнуй

Ежедневно, в любую погоду, не страшась тяжелых весенних льдов, выходят на швартовку океанских балкеров-гигантов четыре «богатыря» Ванинского балкерного терминала — «Тугнуй», «Чара», «Ургал» и «Хакас». Вместе с Евгенией Келлер несут круглосуточную вахту на камбузах судовые повара Татьяна Мельник, Елена Григорьева и Татьяна Карлюк. Кок на судне фигура первостепенной важности — на голодный желудок какая работа? Но таких ситуаций в портовом флоте терминала не случается: экипажи накормлены. При любой качке!

Ольга Демиденко ИА REGNUM Татьяна Карлюк, судовой кок буксира Чара

Великолепная четверка

В «святая святых» порта — Центральный пульт управления — посторонний может попасть лишь по особому разрешению. Здесь работают четыре веселые и очень симпатичные девушки — Екатерина Ряполова, Наталья Акинина, Евгения Макаренко и Полина Артемина.

Ольга Демиденко ИА REGNUM Операторы ЦПУ Екатерина Ряполова, Наталья Акинина, Евгения Макаренко и Полина Артемина

Операторы Центрального пульта управления всматриваются в мониторы, отдают четкие и уверенные команды. А за панорамными окнами ЦПУ, послушные их командам, ложатся в трюмы океанских судов миллионы тонн российского угля, который ждут в Японии и Китае, Южной Корее, Малайзии, Вьетнаме и других странах.

Ольга Демиденко ИА REGNUM АО Дальтрансуголь балкеры под погрузкой

«Мужская профессия? Не знаю… Наверное, так можно было бы сказать лет 20 назад. В современном порту все автоматизировано, компьютеризировано. Поэтому работать здесь легко и интересно», — поделилась Екатерина Ряполова.

Молодые женщины, спешащие после работы к семьям и детям, мечтают о том, чтобы в Свободном порту Ванино, о котором сегодня говорят с самых высоких трибун, развивалась не только промышленность.

«Нужны туристические объекты. У нас столько красивых мест! Есть остров Токи, где расположено лежбище нерп и морских котиков. А мы там ни разу не были, никогда! Нет маршрутов. Вот, хотя бы морские прогулки устраивали, чтобы можно было вместе с детьми в выходной день поехать, посмотреть. Но ничего этого нет. Многие местные жители местных красот никогда в жизни не видели», — высказала общее мнение Наталья Акинина.

Огромный российский порт никогда не спит. Работа здесь не останавливается ни на секунду. Современные причалы, километры железных дорог, железнодорожные станции, сложнейшая инфраструктура — везде находится работа для «слабого пола».

Современные «леди железных дорог»

Ольга Демиденко ИА REGNUM На железнодорожном комплексе морского порта успешно работают женщины

Железная дорога — вообще место не для слабых. Особенно, если это сложная и современная железнодорожная инфраструктура современного морского порта. Здесь в конце 2016 года реализован один из самых масштабных в новейшей истории региона проект — построена новая железнодорожная станция «Терминал-2» — проложены километры новых железнодорожных путей, созданы новые рабочие места для местных жителей. И здесь, в окружении сложнейших современных механизмов работают женщины.

Ольга Демиденко ИА REGNUM Наталья Крутова, заместитель начальника железнодорожной станции станции и Елена Семенюк, заместитель начальника грузового отдела грузового отдела

Заместитель начальника станции Наталья Крутова и ее муж Денис по профессии железнодорожники. На терминале работают вместе.

«Всегда вместе, на работе, дома. Муж мою профессию «неженской» не считает. Работать здесь очень интересно. Многие машины, механизмы, технологии вообще только здесь увидели впервые, есть такие, каких в России больше нигде нет. Когда развиваешься как специалист — понимаешь, что живешь полной жизнью», — рассказала Наталья

Такого же мнения придерживаются и коллеги Натальи заместитель начальника грузового отдела Елена Семенюк и дежурная по станции Елена Кравченко. Работа на железнодорожном комплексе современного порта требует предельного внимания, очень серьезных знаний, собранности. Все эти качества у современных «леди железных дорог» есть.

Ольга Демиденко ИА REGNUM Елена Кравченко, дежурная по станции Терминал 2

Каждая профессия важна

Современный морской порт — хозяйство большое, со множеством подразделений, где каждый сотрудник на своем месте и отвечает за свой участок работы. Здесь нет «не важных» профессий. И почти в каждом подразделении Ванинского балкерного терминала АО Дальтрансуголь работают женщины, не уступая по уровню квалификации и работоспособности мужчинам.

Ольга Демиденко ИА REGNUM Техник ГСМ Раиса Рыкова

Каждый день спешит на свое рабочее место техник склада горюче-смазочных материалов Раиса Рыкова. Десятки различных машин — автопылесосы, круглосуточно подбирающие каждую пылинку с территории порта, КАМАЗы, погрузчики, всех не перечесть. И все должны быть своевременно обеспечены топливом. С работой своей Раиса Ивановна справляется на отлично.

Ольга Демиденко ИА REGNUM Кладовщик терминала Галина Савинова

Не менее важен труд кладовщиков Галины Савиновой и Юлии Клювак: склады большого порта — объект почти стратегический!

Ольга Демиденко ИА REGNUM Кладовщик терминала Юлия Клювак

Сегодня на угольном терминале АО Дальтрансуголь применяются механизмы и технологии, которых нет больше ни в одном морском порту России, а в некоторых случаях и мира. Наука не стоит на месте. И профессии портовиков, еще недавно бывшие исключительно прерогативой мужчин, успешно осваивают женщины.

«Слабый пол» сегодня мастерски ориентируется в марках угля, добываемого на многочисленных российских шахтах, знает, как устроены сложнейшие машины, отправляет в море груженые корабли. В инженерных классах, открытых компанией в самой большой ванинской школе, учатся как мальчишки, так и девчонки. Пройдет совсем немного времени и сегодняшние школьницы, окончив вузы и получив дипломы инженеров, придут на работу в порт. Такие уж мечты у современных девчонок.

А мечты должны сбываться!