Москва, 7 марта, 2017, 11:35 — ИА Регнум. Основные направления бюджетной, налоговой и таможенной-тарифной политики будут формироваться как единый документ и в таком виде представляться правительством в Госдуму. Как передает корреспондент ИА REGNUM 7 марта, соответствующий законопроект приняла Госдума во втором чтении. Госдума также проголосовала за принятие во втором чтении соответствующих поправок в закон «О парламентском контроле».

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

В соответствии с действующим законодательством, основные направления бюджетной политики (ОНБП), основные направления налоговой политики (ОННП) и основные направления таможенно-тарифной политики (ОНТТП) представляют собой отдельные документы. Законопроект обязывает Минфин разрабатывать и представлять в правительство основные направления таможенно-тарифной политики РФ помимо основных направлений бюджетной и налоговой политики. Сейчас основные направления таможенно-тарифной политики разрабатывается Минэкономразвития. При этом основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики РФ будут разрабатываться как единый документ.

Законопроект предусматривает также обязательное представление в законодательный орган субъекта РФ одновременно с проектом бюджета также основных направлений бюджетной и налоговой политики субъектов РФ, и основных направлений бюджетной и налоговой политики муниципальных образований.

Документ также предусматривает разработку основных направлений таможенно-тарифного регулирования одновременно с прогнозом социально-экономического развития РФ. Это документ будет касаться макроэкономических вопросов и внешнеэкономической деятельности, он будет разрабатываться Минэкономразвития.

Как отметил ранее глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»), первая задача, которая ставится при объединении основных направлений всех политик — это «повышение эффективности самого бюджетного процесса», второй же задачей является «усиление парламентского контроля».