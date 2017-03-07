Москва, 7 марта, 2017, 11:29 — ИА Регнум. Госдума сняла с рассмотрения в третьем чтении законопроект об обязанности букмекерских контор отчислять часть доходов на поддержку спорта, поскольку правительство не представило информации о подготовке нормативных актов, которые необходимы при рассмотрении законопроектов, имеющих отношение к расходам бюджета, передает корреспондент ИА REGNUM 7 марта.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

В ходе обсуждения повестки дня первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков («Единая Россия») обратился к представителю правительства. «Там должен быть подготовлен целый ряд нормативных актов правительства, которые должны были быть представлены после второго чтения к третьему, представлены ли они?», — спросил он.

«Готовится поручение заместителю председателя правительства по подготовке соответствующей информации. Как только будет готово, мы представим», — ответил представитель правительства в Госдуме Александр Синенко.

Жуков предложил перенести вопрос и рассмотреть его тогда, когда будут представлены необходимые документы. Его поддержал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Мы с вами приняли решения, которые отражены в регламенте Государственной думы. Речь идет о необходимости предоставления информации при рассмотрении законопроектов в третьем чтении по законам, которые определены в регламенте — это законы, имеющие социальное значение и законы, имеющие отношения к расходам бюджета. У профильного комитета должна быть информация по нормативным актам по реализации данного закона», — отметил Володин.

«В соответствии с нашим регламентом мы не имеем права ставить на рассмотрение этот вопрос, пока у нас нет такой информации. Хотелось бы, чтобы более внимательнее комитет относился к этим вопросам, потому что комитет должен получить эту информацию. В случае, если такой информации от правительства нет, мы не должны были на Совете Думы этот вопрос ставить в повестку. Просьба к комитетам быть более внимательными, исходя из того, что мы эту норму изменили. Поэтому правомерно ставить вопрос о снятии законопроекта», — указал Володин.