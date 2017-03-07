Пекин, 7 марта, 2017, 11:27 — ИА Регнум. В ходе очередной пресс-конференции в Пекине официальный представитель внешнеполитического ведомства Китая Гэн Шуан прокомментировал новость о начале размещения американских противоракетных комплексов THAAD в Южной Корее.

«Мы не агрессоры, но если на нас нападут, мы достойно встретим врага!», КНР, плакат 1970 года

«Китай выступает решительно против размещения американской системы ПРО в Южной Корее. Власти КНР примут необходимые меры для защиты национальных интересов страны в области безопасности», — заявил китайский дипломат.

Официальный представитель МИД КНР подчеркнул, что вся ответственность за последствия размещения противоракетных комплексов в Южной Корее будет лежать на Вашингтоне и Сеуле, пишет «Жэньминь жибао».

Гэн Шуан отметил, что «действия руководства Южной Кореи ошибочны и ведут лишь к эскалации конфликта на Корейском полуострове».

О том какие меры Китай примет в ответ на размещение THAAD заявлено не было, однако, вероятнее всего, руководство КНР увеличит военное присутствие в указанном регионе.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, две передвижные пусковые установки и часть другого оборудования системы THAAD прибыли ночью 6 марта на военную базу американских ВВС Осан, расположенной в 70 км от Сеула.