Москва, 7 марта, 2017, 11:22 — ИА Регнум. В преддверии Международного женского дня российские пользователи стали тратить меньше средств на покупку в интернет-магазинах косметики, парфюмерии и украшений. Об этом свидетельствуют данные аналитиков «Яндекс.Касс» и «Яндекс.Маркета».

congerdesign Тюльпаны

Как пояснили в пресс-службе «Яндекса», пользователи стремились экономить, имея возможность заранее выбрать подарки для женщин. В начале марта величина среднего чека на покупку товаров популярных категорий уменьшилась или осталась прежней по сравнению со средними значениями февраля.

В частности, в предпраздничный период покупатели предпочитали меньше тратиться на косметику, парфюмерию, украшения и цветы. Кроме того, они отдавали предпочтение менее дорогим позициям в сегменте бытовой техники. Вместе с тем траты на товары таких категорий, как одежда, аксессуары, книги и сувениры, не изменились.