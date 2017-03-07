Санкт-Петербург, 7 марта, 2017, 11:23 — ИА Регнум. Конституционный суд РФ постановил пересмотреть дело о контрабанде картины Карла Брюллова «Христос во гробе», конфискованной у коллекционера Александра Певзнера после прекращения уголовного дела в отношении него за истечением срока давности.

Mkrf.ru Картина «Христос во гробе»

«Судебные решения в отношении гражданина А.Е.Певзнера подлежат пересмотру», — постановил КС РФ, передает корреспондент ИА REGNUM.

Картина была конфискована как орудие преступления, когда Певзнер проходил обвиняемым по уголовному делу о контрабанде культурных ценностей. Дело было прекращено спустя 10 лет после начала расследования в связи с истечением срока давности. Большую часть этого времени Певзнер провел в Германии. Картину ему не вернули, и он счел, что нормы, позволяющие удерживать полотно после закрытия дела, нарушают его права. Коллекционер пытался оспорить конституционность пункта 1 третьей части статьи 81 и статьи 401 пункт 6 Уголовно-процессуального кодекса РФ.

КС не согласился, что эти нормы противоречат Основному закону РФ, но заметил, что вмешательство государства в право собственности не должно нарушать равновесие между требованиями интересов общества и необходимыми условиями защиты основных прав личности. Суд указал, что, если подсудимый не согласен с прекращением уголовного дела по нереабилитирующим основаниям и, соответственно, лишением его имущества, признанного вещественным доказательством, то это значит, что он в целом не согласен с прекращением уголовного дела.

«Для прекращения уголовного дела из-за истечения срока давности требуется не только отсутствие возражений обвиняемого, но и его согласие с прекращением права собственности на принадлежащее ему орудие преступления или иные средства его совершения», — подчеркнул КС.

Поэтому, ради принципов состязательности и равноправия сторон, суд должен был заранее разъяснить подсудимому, что он лишится своего имущества, если дело будет прекращено. И если подсудимый возражает против этого, то производство под делу должно быть продолжено в обычном порядке. Итогом может стать, в числе прочего, и обвинительный приговор, с освобождением осужденного от наказания.

КС РФ подчеркнул, что под исходом уголовного дела подразумевается и решение судом вопросов, связанных с правом собственности на принадлежащее подсудимому имущество. Подтверждение судом кассационной инстанции постановления суда первой инстанции, «если оно было изменено в апелляции, указавшей передать имущество законному владельцу, объективно ухудшает положение подсудимого». По существу это означает возврат к санкции, наложенной судом первой инстанции. Следовательно, в таком случае должна применяться статья 401 пункт 6 УПК РФ.

«Оспоренные нормы не противоречат Конституции РФ, но любое иное их истолкование в правоприменительной практике исключается», — постановил Конституционный суд.

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Напомним, ФСБ инициировала возбуждение уголовного дела в отношении Певзнера еще в августе 2003 года. По мнению следствия, при ввозе картины из Бельгии в Россию коллекционер внес заведомо ложные сведения в таможенную декларацию. Следствие утверждало, что обвиняемый, доставив произведение искусства в Петербург, поместил его на временное хранение в Русский музей с целью последующей легализации. Сам же коллекционер скрылся в Германии, настаивая, что вез полотно в Россию для реставрации, а дело против него возбудили с «целью рейдерского захвата картины».

Уголовное дело прекратили в 2013 году в связи с истечением срока давности. Певзнер попытался вернуть полотно, но Верховный суд РФ позднее подтвердил законность конфискации, поскольку согласно упомянутой норме, орудия преступления, принадлежащие обвиняемому, подлежат конфискации, передаются в соответствующие учреждения или уничтожаются. Верховный суд РФ также не нашел оснований считать конфискацию картины «ухудшающей положение» заявителя и не применил в его деле статью 401 пункт 6 УПК РФ, которая ограничивает кассационный суд годичным сроком на «поворот к худшему» при пересмотре судебных решений.