Москва, 7 марта, 2017, 11:14 — ИА Регнум. По решению Совета Думы уполномоченный по правам человека будет ежегодно отчитываться о своей работе. Как передает корреспондент ИА REGNUM 7 марта, соответствующие поправки в своей регламент приняла Госдума.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Нижняя палата парламента будет рассматривать ежегодный доклад омбудсмена, а также специальные доклады по отдельным вопросам соблюдения прав и свобод граждан в России.

Предполагается, что по итогам рассмотрения ежегодного доклада омбудсмена Госдума может принять постановление, который готовится комитетом по государственному строительству и законодательству совместно с комитетом по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.

Кроме того, профильные комитеты Госдумы, вопросы ведения которых затрагиваются в ежегодном докладе уполномоченного о своей деятельности и специальном докладе, вправе направить в комитет по государственному строительству и законодательству предложения по проекту указанного постановления.

По предложению омбудсмена Госдума также будет проводить парламентских слушаний по актуальным вопросам защиты прав граждан.