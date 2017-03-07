Ростов-на-Дону, 7 марта, 2017, 11:12 — ИА Регнум.



Donland.ru Праздничный фейерверк

Ростовская область шагнула навстречу победному маю. Дон начал подготовку к празднованию 72-й годовщины разгрома армии немецко-фашистских захватчиков советскими войсками. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе губернатора, план основных областных мероприятий уже утвержден подписью главы региона.

На подготовку и празднование Дня Великой Победы в региональной казне предусмотрено около 15 млн рублей. Средства планируется направить не только на проведение встреч с фронтовиками, акций, но и на помощь непосредственным участникам тех кровопролитных сражений, их вдовам, детям войны, труженикам тыла. В частности, фронтовиков обследуют медики, помогут протянуть газ в дома. Также ветераны получат единовременную материальную помощь.

По традиции в регионе пройдут акции «Бессмертный полк», автопробег «Память поколений», встреча «Наследники Героев», уроки мужества, а непосредственно 9 мая на Театральной площади состоится военный парад. Примечательно, что на территории будущего музея Великой Отечественной войны «Самбекские высоты» состоится закладка «Аллеи героев».

Ветеранов Великой Отечественной войны с каждым годом становится меньше. Об этом свидетельствуют данные донского правительства. Так, на сегодняшний день в Ростовской области проживает более 44 тыс. ветеранов. В 2016 году на Дону были живы более 50 тыс. человек.

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Музей войны на Дону создадут по аналогии с музеем на Поклонной горе

Как ранее сообщало ИА REGNUM, отдать дань уважения освободителям на Дону планируется созданием музея войны. Комплекс создадут по аналогии с музеем на Поклонной горе. К строительству планируется приступить уже в этом году.

Музей Великой Отечественной войны расположится в Неклиновском районе. Первый камень в его основание уже заложен. Комплекс будет создан, в том числе, на народные средства. Объект планируется завершить к 75-летию Великой Победы.

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Напомним, в прошлом году военный парад Победы на Театральной площади Ростова-на-Дону завершила акция «Бессмертный полк». Более двух часов люди с портретами родных и близких шли от площади Карла Маркса до проспекта Ворошиловского. В донской столице в акции приняли участие более 50 тыс. человек, всего в Ростовской области — более 170 тыс. человек. Замкнули колонну байкеры, которые также провезли по улицам города портреты своих родных и близких, защитивших страну от фашистов, а также Знамя Победы.