Луганск, 7 марта, 2017, 11:08 — ИА Регнум. В Авдеевке (Украина) по-прежнему отсутствует электроснабжение, передает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

99px.ru Электричество

Без электричества, кроме жителей, остались также Авдеевский коксохимический завод и Донецкая фильтровальная станция.

Участки, не имеющие собственного резервного источника электропитания, на данный момент подключены к 7 электрогенераторам ГСЧС.

Также в городе отсутствует центральное снабжение и фильтрованная вода, которые обеспечивала Донецкая фильтровальная станция. На данный момент теплоснабжение осуществляется за счет теплоэнергоцентрали Авдеевского коксохимического завода, а в городском резервуаре созданы запасы воды, объем резервуара 4 тыс. кубометров.

В городе проводятся аварийно-восстановительные работы, в которых участвует 24 человека и 8 единиц техники от ГСЧС.

Напомним, что обрыв воздушной высоковольтной линии электропередач произошел 5 марта в результате боевых действия вблизи города.