Якутск, 7 марта, 2017, 11:10 — ИА Регнум. Задержанный в декабре 2016 года за превышение полномочий глава Нюрбинского района Якутии Борис Попов продолжает оставаться руководителем муниципалитета, не смотря на то, что находится под стражей. 7 марта Верховный суд республики отменил решение муниципальной инстанции, принявшей решение об отстранении его от должности, передает корреспондент ИА REGNUM.

Суд

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Решение Нюрбинского районного суда, отстранившего Бориса Попова от должности, больше не имеет законной силы. Рассмотрев апелляционную жалобу, президиум республиканского Верховного суда констатировал, что районная инстанция допустила нарушения, и отправил дело на новое рассмотрение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президиум Верховного суда республики отменил решение Нюрбинского районного суда и апелляционной инстанции, которыми Борис Попов был заключён под стражу. Тем не менее, глава муниципалитета продолжает оставаться в СИЗО, так как продолжает действовать решение Якутского городского суда о продлении ареста, и его еще не оспаривали в Верховном суде.

В Нюрбинском районе Якутии уже 2 месяца одна за другой проходят акции протеста его жителей, на которых они требуют освободить арестованного главу. Участвующие в митингах и пикетах нюрбинцы уверены, что Бориса Попова арестовали незаконно и в связи с его несогласием передать в залог (потом и на продажу) 10% акций компании «АЛРОСА-Нюрба», которые приносят муниципалитету хороший доход. Следствие настаивает: причиной задержания главы Нюрбинского района является превышение должностных полномочий, проявившееся в перечислении заранее 20 миллионов рублей из бюджета подрядчику на строительство школы в селе Кюндядя в нарушение условий контракта.

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