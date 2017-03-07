Женева, Швейцария, 19 июля, 2016, 22:51 — ИА Регнум. В швейцарской Женеве завершились слушания Спортивного арбитражного суда (CAS) по иску Олимпийского комитета России (ОКР) к Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). Об этом сегодня, 19 июля, сообщила журналистам двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева.

Marco Paköeningrat Елена Исимбаева

«Суд закончился, было тяжёлые слушания. Верим в лучшее. Преждевременные выводы делать рано. Ждём решение КАС 21 июля», — написал Исинбаева в своем Instagram.

Изначально слушания должны были пройти в швейцарской Лозанне, но были перенесены в Женеву. Российскую делегацию представили: британский адвокат Майк Морган с коллегами, глава правового управления ОКР Александра Бриллиантова, президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин, Михаил Бутов и Елена Исинбаева.

Ранее сегодня прошло заседание исполнительного комитета Международного олимпийского комитат (МОК). Исполком МОК поддержал требование Всемирного антидопингового агентства (WADA) отменить принцип презумпции невиновности в отношении российских спортсменов и применить к ним принципа коллективной ответственности.

Окончательный вердикт в отношении российской олимпийской сборной МОК собирается вынести в конце этой недели, после оглашения решения CAS.