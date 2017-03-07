Берлин, 7 марта, 2017, 10:50 — ИА Регнум. После того, как президент Турции сравнил запрет властями ФРГ на проведение митингов в его поддержку с действиями нацистов и назвал Германию недемократичной страной, турки в Германии раскололись во мнениях, сообщает N-tv.

Recep Tayyip Erdoğan Resmî Flickr Hesabı Реджеп Тайип Эрдоган

Кто-то защищает Эрдогана и расценивает его суждения как справедливые, кто-то же, наоборот, осуждает и встает на сторону немецких властей.

В столице ФРГ местные турки поддерживают позицию немецкого правительства.

«Абсолютно недопустимо было сравнивать Германию с третьим Рейхом, — заявил президент турецкой общины в Берлине Бекир Йылмаз, — не стоит даже реагировать на его слова, иначе мы опустимся до его уровня».

Также и сам председатель турецкой общины в Германии Гёкай Софуоглу призывает всех держать себя в руках и быть спокойными.