Москва, 7 марта, 2017, 10:47 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил создавать общежитие для президентов Украины и депутатов Верховной рады, передает корреспондент ИА REGNUM 7 марта.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Петр Порошенко

«Петр Порошенко вывозит деньги — это наши с вами деньги, туда, в Мадрид. Хотя ему лучше бы переехать к Виктору Януковичу», — считает депутат Госдумы.

«Пора уже общежитие создавать для украинских президентов и депутатов на Рублевке — там полно свободных дач», — предложил Жириновский на заседании нижней палаты парламента.

«Пусть там сидят и разводят пчел. (Лидер КПРФ) Геннадий Зюганов поможет с пасекой», — полагает парламентарий.