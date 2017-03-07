Токио, 7 марта, 2017, 10:41 — ИА Регнум. Гражданин Российской Федерации Андрей Новоселов, который был арестован в Японии в ноябре 1997 г. за ношение оружия, признан невиновным. Об этом сообщил РИА Новости третий секретарь Генерального консульства РФ в Саппоро Сергей Коняев.

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«Мы приветствуем решение окружного суда Саппоро о признании Новоселова невиновным, — говорит Коняев. — Стоит иметь в виду, что это дело почти 20-летней давности, и речь идет, скорее, о восстановлении доброго имени российского гражданина».

Отмечается, что гражданин РФ, приговоренный к двум годам заключения и отбывший наказание в Японии, вернулся на родину. А в 2013 году адвокаты Новоселова, которого власти Японии «уличили» в желании обменять пистолет на подержанный автомобиль, потребовали пересмотра дела.

Окружной суд Саппоро, признавший Новоселова невиновным, не стал давать определения методам ведения следствия.