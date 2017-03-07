Москва, 7 марта, 2017, 10:34 — ИА Регнум. Самыми красивыми для российских граждан являются близкие женщины — матери, сестры, жены, любимые девушки, их назвали 5%. На втором месте — народная артистка СССР Элина Быстрицкая (3%). По 2% «голосов» набрали Оксана Федорова, Валентина Терешкова, София Ротару, Валентина Матвиенко, Алина Кабаева. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Цитата из к/ф «Тихий Дон». реж Иван Правов, Ольга Преображенская, Михаил Провор. 1930. СССР. Элина Быстрицкая

Звание «самая умная» из российских женщин 7% опрошенных присвоили Валентине Терешковой, 6% — Валентине Матвиенко, еще 6% — своим знакомым женщинам. Примечательно, что в ряду наших современниц стоит историческая личность — императрица Екатерина II — 5% российских граждан считают ее самой умной женщиной России.

В подарок к 8 марта половина граждан РФ (52%) планирует преподнести близким женщинам цветы, среди мужчин эта доля составляет 65%, среди женщин — 41%.

В ТОП подарков для подруг и родственниц также входят парфюмерия, косметика (31% среди всех опрошенных, 37% среди женщин против 25% среди мужчин), конфеты, спиртное, деликатесы (23% среди всех опрошенных, 29% против 16, соответственно), а также сувениры (15%, среди женщин — 22% среди мужчин — 7%), билеты на концерт (11%), деньги (11%, мужчины (15%) планируют подобный подарок чаще, чем женщины (8%)).

Также планируют подарить ювелирные украшения (9% среди всех опрошенных, 18% среди мужчин, 2% среди женщин), мобильные телефоны (5% среди всех опрошенных, 9% среди мужчин, 3% — среди женщин).

Лишь о 9% представителей сильной половины человечества признались, что не планируют преподносить подарки в Международный женский день.

Опрос проведен 2−3 марта 2017 года. В опросе принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1200 респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ.