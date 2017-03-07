Париж, 7 марта, 2017, 10:36 — ИА Регнум. На экваториальном космодроме Куру во Французской Гвиане состоялся успешный старт легкой ракеты-носителя «Вега». Трансляцию запуска вела на своем сайте французская компания Arianespace.

Metocean.co.nz Спутник

Носитель доставил на орбиту спутник Sentinel-2B, входящий в систему глобального мониторинга окружающей среды и безопасности «Коперник» (Copernicus). Запуск первого спутника в рамках проекта, Sentinel-1A, состоялся в апреле 2014 года с помощью ракеты-носителя «Союз».

Носитель «Вега» стал третьей ракетой, стартовавшей в этом году с космодрома Куру. Что касается самой «Веги», она отправилась в космос в восьмой раз, первый старт носителя состоялся 13 февраля 2012 года на этом же космодроме.

Четырехступенчатая ракета-носитель разрабатывается Европейским космическим агентством (ESA) вместе с космическим агентством Италии (ASI) с 1998 года. В проекте, получившем название в честь второй по яркости звезды в северном полушарии, участвуют также Франция, Испания, Бельгия, Нидерланды, Швейцария, Швеция.

Программа ЕКА Sentinel предполагает запуск в околоземное пространство пяти семейств аппаратов. Так, спутники Sentinel-1 нужны для получения комплексных радиолокационных данных со спутников ERS и Envisat, Sentinel-2 и Sentinel-3 обеспечивают наблюдение за сушей и океаном. Sentinel-4 и Sentinel-5 разработаны с целью метеорологических и климатических исследований, в основе которых — изучение состава атмосферы.

В целом же «Коперник» является амбициозным проектом по наблюдению за планетой из околоземного пространства. Программа предполагает запуск группы спутников в период с 2014 по 2020 год. Аппараты, размещенные на разных орбитах, позволят специалистам осуществлять мониторинг окружающей среды, погоды и климата Земли, а также отслеживать и своевременно прогнозировать крупные проявления стихии, а в ряде случаев — и техногенные катастрофы.