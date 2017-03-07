Триполи, 7 марта, 2017, 10:29 — ИА Регнум. За последние полгода объем добычи нефти в Ливии существенно увеличился. Об этом сегодня, 7 марта, в кулуарах энергетической конференции CERAWeek в американском Хьюстоне журналистам заявил глава американской нефтедобывающей компании Hess Corporation Джон Хесс. По его словам, в целом производство черного золота в стране повышается, но его масштабы все еще невелики.

Нефть

Хесс отметил, что его компания — часть крупнейшего концессионного соглашения по добычи нефти в Waha, гигантском нефтяном месторождении. Глава американской компании назвал это месторождение «оазисом» и обратил внимание на то, что производство нефти восстановлено. В то же время, как отметил руководитель Hess, на этом месторождении добыча может достигать 80 тыс. баррелей в сутки, но компания получает 8%. То есть деятельность по добычи нефти в Ливии увеличилась за последнее время, но все же в целом объемы производства совсем невелики.

Между тем. еще несколькими днями ранее стало известно, что Ливия сократила добычу нефти до 663 тыс. баррелей в сутки с 700 тыс. баррелей в день. из-за беспорядков в стране. Как заявил член совета директоров ливийской Национальной нефтяной корпорации (NOC) Джадалл Алаокали, основные потери пришлись на Waha oil company. Алаокали подчеркнул, что ливийская нефтекомпания уменьшила добычу нефти почти в два раза — на 35 тыс. баррелей в сутки до 40 тыс. баррелей.

Ливия — один из самых неспокойных регионов мира. Заключая сделку о сокращении объемов добычи черного золота, члены ОПЕК даже пошли навстречу Ливии, как и Нигерии, и не стали требовать от этих стран уменьшать производство нефти: оно и так значительно упало из-за вооруженных конфликтов. В Ливии вооруженный конфликт начался в феврале 2011 года в качестве одного из этапов «арабской весны». В Бенгази, втором городе по величине в стране, начались антиправительственные выступления. Митингующие требовали ухода лидера Джамахирии полковника Муаммара Каддафи, который более 40 лет правил страной. В Ливии началось военное противостояние правительственных войск и повстанцев. Контроль над восточной частью страны постепенно падал. 19 марта 2011 года началась иностранная военная операция против режима Каддафи, в которой приняли участие вооруженные силы Великобритании, Франции, США, Канады, Бельгии, Италии, Испании, Дании. В результате Каддафи был убит, страна погрузилась в гражданскую войну. Регионы страны оказались под контролем разных группировок. В апреле 2016 году уже бывший президент США Барак Обама заявил, что самой серьезной ошибкой его президентства было отсутствие подготовки к последствиям свержения лидера Ливии полковника Муаммара Каддафи.

Все это, безусловно, не могло не повлиять на энергетическую отрасль Ливии, в частности, на нефтяной сектор. В стране находятся самые крупные запасы нефти в Африке (около 48 млрд баррелей). Но из-за событий 2011 года производство черного золота здесь заметно сократилось, а экспорт снизился с 1,6 млн баррелей несколько раз (была 12 экспортером в мире). С портами, из которых некогда отправлялись грузы на экспорт, тоже проблемы: с декабря 2014 года порты то работают, то оказываются заблокированными, так как на них часто нападают радикальные исламисты.

Кроме того, в стране одновременно действуют избранный на всеобщих выборах парламент в Тобруке, находящийся недалеко от Бенгази (на востоке), и происламский Всеобщий национальный конгресс в Триполи (на западе). После многочисленных трудностей в Триполи при поддержке ООН удалось создать правительство национального согласия. Однако восточный парламент его не поддержал.

Все это не позволяет нефтепроизводству Ливии активно развиваться. Из-за войны многие крупные компании были вынуждены свернуть свою деятельность. Пострадала нефтяная инфраструктура. Помимо этого, страна несет также финансовые потери за простой сектора: за последние 3 года Ливия потеряла в $100 млрд.

Что касается деятельности американских компаний в Ливии, то ConocoPhillips, Marathon Oil и Hess поспешили вернуться в страну в 2003 году, когда были сняты экономические санкции с режима Каддафи. Компании стремились поставлять нефть в порт Сидра, который ранее экспортировал до 300 тыс. баррелей в сутки. Однако после 2011 года его не раз захватывали боевики, и его работа приостанавливалась. Эти события негативно сказались на трех американских компаниях, которые владеют долей акций, связанных с портом.